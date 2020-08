«Wir kommen uns richtig blöd vor»: Romanshorner Unternehmen bei Auftrag für neue Steganlage am Hafen ausgebootet – Chef macht der Stadt schwere Vorwürfe Die Metallbaufirma reichte zwar preislich das beste Angebot ein. Trotzdem erhalte ein Unternehmen mit Produktionsanlagen in Frankreich den Zuschlag, beklagt sich die Geschäftsführung des Romanshorner Traditionsbetriebs. Die Stadt habe ihnen von Anfang an keine Chance gelassen. In schweren Zeiten wie diesen hätte die Ernst Fischer AG von den Verantwortlichen im Stadthaus mehr Fingerspitzengefühl erwartet. Markus Schoch 21.08.2020, 05.00 Uhr

Blick in den Hafen von Romanshorn, wo die Steganlage in die Jahre gekommen ist. Bild: Reto Martin (8. Januar 2020)

Roland Gutjahr ist bitter enttäuscht und auch noch nach Wochen fassungslos. Der Besitzer der Ernst Fischer AG in Romanshorn wusste zwar, dass seine Chancen nur klein sind, den Auftrag zu bekommen. Trotzdem wollte er sie packen, weil er hoffte, es werde sich eine Lösung finden in dieser wirtschaftlich für viele schwierigen Situation. Doch seine Erwartung erfüllte sich nicht. Die neue Steganlage im Inseli- und Bootshafen baut ein Mitbewerber. Die Stadt hat sich Ende Mai für die Hydrokarst Swiss SA in Sugiez im Kanton Freiburg entschieden. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Frankreich und ist auf vier Kontinenten mit Niederlassungen vertreten. Gegründet worden ist das Unternehmen 1977 von Höhlenforschern in Grenoble.

Das Angebot der vor über 100 Jahren gegründeten Ernst Fischer AG war zwar rund 3000 Franken billiger als dasjenige der Hydrokarst. Aber dafür konnte sie nicht, wie in den Ausschreibungsunterlagen verlangt, Referenzobjekte aus den letzten zehn Jahren beibringen, was die Metallbaufirma in der Hafenstadt entscheidende Punkte kostete. Gutjahr und sein Team haben zwar Erfahrung im Stegbau, aber das letzte Projekt in Arbon liegt elf Jahre zurück. «Es sind danach am Bodensee einfach keine neuen Häfen gebaut worden», sagt Gutjahr.

Roland Gutjahr, Inhaber der Enrst Fischer AG. Bild: Hanspeter Schiess (14. November 2017)

«Insofern nahm dieses Vergabekriterium uns und jeden anderen Mitbewerber in der Region praktisch von Anfang an aus dem Rennen, weil die Bedingung nicht zu erfüllen war.»

Nebst der Hydrokarst und ihnen habe denn auch niemand anders eine Offerte eingereicht. Für Gutjahr keine Überraschung.

Der Fall liegt beim Verwaltungsgericht

Wenig gut abgeschnitten als die Hydrokarst hat die Ernst Fischer AG auch beim Technischen Bericht. Gutjahr kann nicht verstehen, was sie so viel schlechter gemacht haben sollen als die Konkurrenz, die in Frankreich produziere.

«Wir haben uns grosse Mühe gegeben. Es ist alles da, was nötig ist.»

Einen Auftrag nicht zu bekommen, tue jedes Mal weh, sagt Gutjahr. Aber bei einer Ausschreibung auf diese Weise den Kürzeren zu ziehen, sei wie eine Wunde, die nicht heilen wolle. «Wir kommen uns richtig blöd vor», sagt der Unternehmer, der über zehn Jahre die Arbeitgebervereinigung Romanshorn präsidierte und den die Regionalplanungsgruppe 2012 für seine Verdienste zugunsten der Wirtschaft als Oberthurgauer des Jahres auszeichnete.

Weil der Schmerz über die Niederlage so gross ist, will sie Gutjahr nicht einfach hinnehmen. «Wir haben beim Verwaltungsgericht Beschwerde gegen den Entscheid der Stadt beziehungsweise der Hafenkommission eingereicht.»

Kritik am Kriterienkatalog in der Ausschreibung

Die Ernst Fischer AG hat ihren Sitz im Romanshorner Industriequartier. Bild: Markus Schoch (24.8.2012)

Für ihn gehe es vor allem auch darum, eine Diskussion anzustossen, sagt Gutjahr. Es könne doch nicht sein, dass Bundesrat Guy Parmelin am Montag auf der Frontseite der Thurgauer Zeitung die Bevölkerung dazu aufrufe, einheimische Produkte zu kaufen, und der Staat beziehungsweise die Stadt Romanshorn gleichzeitig das Gegenteil mache und viel Geld in Frankreich ausgebe. «Da muss sich doch jeder Büezer kein schlechtes Gewissen mehr machen, wenn er zum Shoppen nach Konstanz fährt.»

In Frankreich wäre so etwas unter umkehrten Vorzeichen nicht möglich, ist Gutjahr sicher.

«Im Notfall würde Staatspräsident Emmanuel Macron höchstpersönlich dafür sorgen, dass wir als Schweizer Unternehmen in seinem Land nicht zum Zug kommen.»

Unverständlich ist für Gutjahr, dass für die Stadt in der Ausschreibung weder ökologische noch volkswirtschaftliche Überlegungen eine Rolle gespielt haben. «Mit uns als Lieferanten der Steganlage wären die Wege sehr kurz gewesen, was auch für den Service und Unterhalt von Vorteil gewesen wäre.» Und die ganze Wertschöpfung wäre im Thurgau geblieben. «Wir hätten nur mit Zulieferern aus dem Kanton gearbeitet.»

Den Worten Taten folgen lassen

Gerade jetzt, wo es der Wirtschaft so schlecht gehe wie seit langem nicht mehr und Parmelin wie viele andere darauf hinweisen würden, wie wichtig es sei, in der Krise zusammenzustehen, müssten die Verantwortungsträger im Land den Worten auch Taten folgen lassen. Sonst würden sie ihre Glaubwürdigkeit schnell verspielen. Und auch viel Goodwill in der Wirtschaft, auf den sie letztlich angewiesen seien. Ganz besonders heute in Zeiten der Pandemie, die dazu geführt habe, dass Lehrstellen zur Mangelware geworden seien.

«Der gleiche Staat, der uns Aufträge vorenthält, appelliert nun an unsere soziale Verantwortung und bittet uns eindringlich, weiter Ausbildungsplätze anzubieten.»

Oftmals zahle sich das Engagement auch aus in Ausschreibungen, die Betriebe belohnen, die sich um den Nachwuchs kümmern. «Die Stadt Romanshorn hat im aktuellen Fall leider darauf verzichtet», sagt Gutjahr und kann darüber nur den Kopf schütteln. «Wir investieren Millionen in unsere Firma, schaffen Arbeitsplätze, zahlen seit Jahr und Tag brav unsere Steuern, und zum Dank schliesst die Stadt uns durch die Wahl der Vergabekriterien im konkreten Fall faktisch vom Auftrag aus.» Das sei nur schwer zu ertragen, sagt Gutjahr.

Statt 3,5 Millionen soll es nur 2 Millionen kosten

«Ich hätte damit leben können, wenn ein anderes Schweizer Unternehmen den Zuschlag bekommen hätte. Aber nicht das.» Es sei schon schlimm genug, dass die Stadt kein Thurgauer Ingenieurbüro beigezogen habe, sondern eines aus Zürich. «Dabei hätten wir mehr als genug, die über das nötige Fachwissen verfügen und sich nicht verstecken müssen.»

Die Stege sind 1977 in Betrieb genommen worden.. Bild: Reto Martin (8.1.2020)

Zumindest hätten sie es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geschafft, die Kosten genauer zu kalkulieren, sagt Gutjahr. Die Stadt veranschlagte für die Arbeiten in der Botschaft insgesamt 3,5 Millionen Franken. Den Auftrag vergeben hat sie am 28. Mai für ungefähr 2 Millionen Franken. So viel hätte auch die Ernst Fischer in Rechnung gestellt. In dieser Summe enthalten waren alle verlangten Leistungen, bis auf zwei kleine Posten im Betrag von rund 110'000 Franken.

Die Stadt äusserst sich nicht zu den Vorwürfen

Gutjahr fragt sich, wie die Stadt beziehungsweise das beigezogene Ingenieurbüro so weit daneben liegen konnte.

«Das ist unglaublich.»

Und er fragt sich weiter, wie die Zahlen ausgesehen hätten, wenn die Ernst Fischer AG nicht mitgeboten hätte, was von der Ausgangslage her eigentlich bar jeder Vernunft gewesen sei und von niemandem habe erwartet werden können.

Die Stadt will sich auf Anfrage mit Verweis auf ein laufendes Verfahren nicht zu den Vorwürfen äussern und sagt nur, dass eine Beschwerde eingegangen ist. Sie will nicht einmal bestätigen, dass die Stege tatsächlich in Frankreich produziert werden sollen.