«Wir hatten keine Wahl»: Die Stadt Romanshorn verteidigt die umstrittene Vergabe des Auftrags für die neue Steganlage an einen Anbieter aus Frankreich

«Es bietet sich eine einmalige Möglichkeit»

Es steht finanziell nicht gut um die Pensionskasse der Stadt. Sie hat bei einem Vermögen von 51 Millionen Franken ein Loch von knapp 10 Millionen Franken in der Kasse. Die Sanierungsbemühungen in der Vergangenheit haben nicht gefruchtet. Die Stadt schlägt deshalb den Anschluss an die Pensionskasse Thurgau per 1. Januar 2021 vor. Über die entsprechende Vorlage stimmen die Romanshorner am 27. September ab.

An der Gemeindeversammlung erklärte Stephan Wyss von der Prevanto AG, warum die Pensionskasse der Stadt in Schieflage geraten ist. Es seien diverse Fehler auf strategischer und operativer Ebene gemacht worden. Ob die sehr kleine Pensionskasse alleine eine Zukunft habe, sei fragwürdig, sagte Wyss. Nicht nur die Unterdeckung sei ein Problem, sondern auch die Teilkapitalisierung und die ungünstige Struktur mit einem hohen Rentneranteil. «Der Anschluss an die Pensionskasse Thurgau wäre für alle Beteiligen attraktiv», sagte Wyss. Die Offerte sei fair. «Eine solche Chance kommt wohl nicht mehr.» Stadtpräsident Roger Martin sprach von einer «einmaligen Gelegenheit». Die Stadt rechnet für sich mit Kosten zwischen 8 und 12 Millionen Franken. (mso)