«Wir haben viel Wertschätzung und Freiheit erfahren»: Nach acht Jahren hört das Romanshorner Pfarrer-Ehepaar Ruedi und Claudia Bertschi auf Die beiden haben in der evangelischen Kirchgemeinde so einiges bewegt. Unter anderem haben sie das weitum bekannte Solinetz ins Leben gerufen oder die Weihnachtsfeier mit Asylsuchenden. Markus Bösch 03.07.2020, 11.35 Uhr

Ruedi und Claudia Bertschi verlassen die evangelische Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach nach acht Jahren. Reto Martin

Ein Grund für den Ortswechsel nach Romanshorn war das Teampfarramt mit seinen neuen Möglichkeiten des Pfarrseins – nach zehnjähriger Tätigkeit in Kamerun und 13 Jahren in Schönholzerswilen. Und den See haben sie in dieser Zeit ebenfalls liebgewonnen: «Mit dem 11-vor-11-Gottesdienst habe ich den seinerzeitigen 18vor18-Jugendgottesdienst für Romanshorn weiterentwickelt», sagt Ruedi Bertschi. Im Zentrum seien die Pflege der Gemeinschaft mit dem Mittagessen im Anschluss und die Zusammenarbeit mit den zahlreichen, engagierten Menschen bei den Vorbereitungen und Umsetzungen gewesen. «Mit viel Freude und Leidenschaft haben wir bis heute 51 mal so gefeiert.»

Mit dabei im Musikteam war auch seine Frau: «Ich war in der Gruppe ‹Mütter in Kontakt›, wo wir für Kinder und Familien gebetet haben. Beim Frauenfrühstück habe ich in der Leitung mitgearbeitet. Und mit dem Projekt ‹Ladies-Second-Hand› haben wir ebenfalls ein ökumenisches Gefäss geschaffen: Da werden Kleider gebracht und gratis in den Fundus gegeben – mit dem Erlös der dann verkauften Kleider werden Projekte in Afrika unterstützt. Jedes Jahr geht die Federführung weiter an eine der beteiligten Kirchen oder Gemeinden. Mit vielen anderen durfte ich meine Begabungen einbringen und viele schöne Beziehungen aufbauen.»

«Landes- und Freikirchen sind sich auf Augenhöhe begegnet»

Ebenfalls gemeindeübergreifend hat Ruedi Bertschi während sechs Jahren die örtliche Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen geleitet: «Landes- und Freikirchen sind sich auf Augenhöhe begegnet. Das Mit- und Füreinander wurde gestärkt und mit gemeinsamen Anlässen wie Lenzgottesdienst und Bettagsprozession haben wir diesen ökumenischen Geist auch nach aussen getragen und gezeigt. Daraus ist letztlich auch das lokale ‹Tischlein deck dich› entstanden», so Bertschi. Zu weiteren Projekten wurde das sogenannte «Fathercamp», bei dem Väter, Grossväter und ihre Kinder ein Wochenende miteinander und outdoor verbrachten.

Und mit der Gründung des Solinetz Oberthurgau hat er sozusagen eine Lebenslinie von Kamerun weitergesponnen. Zu Höhepunkten wurde die Weihnachtsfeier mit den Asylsuchenden. So wie die Kirche sich hier als Dienst am Fremden versteht, ist auch die Diakonie ein wichtiger Bereich, denn die Armen sehen die Kirchen als Schatz. «Diesen Bereich gilt es weiterhin sorgfältig zu pflegen», so Bertschi.

Vermehrter Kontakt mit muslimischer Bevölkerung gewünscht

Für die Zukunft der Kirchgemeinde wünscht er sich, dass die Zusammenarbeit mit den Katholiken und den Freikirchen weiter gepflegt wird. Erweitert auch mit vermehrtem Kontakt und Gesprächen mit der muslimischen Bevölkerung: «Die Kirchgemeinde selber möchte ich ermutigen, in Personalfragen mit Sensibilität vorzugehen, immer wieder sich zu fragen: Was ist schwach und will gefördert sein, wo gibt es Überforderungen und sind entsprechend klare Vorgaben gefragt.»