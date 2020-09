«Wir haben keinen Antrag erhalten»: Die Gemeinde Egnach ist raus bei den Kaufverhandlungen rund um die Luxburg Eine Interessengemeinschaft will das kleine Schloss kaufen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Besitzer würden ihr das Anwesen für 3,3 Millionen Franken überlassen – allerdings gilt das Angebot nur bis Ende Jahr. Die IG rechnete mit einem Darlehen bei der Gemeinde, das aber nicht zustande kommt. Tanja von Arx 26.09.2020, 04.30 Uhr

Eine IG will die Luxburg kaufen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Michel Canonica

Es pressiert. Und es sieht aus, als könnte es langsam knapp werden. Eine Interessengemeinschaft mit dem Namen IG Schloss Luxburg will die gleichnamige, kleine Burg am Egnacher Hafen für 3,3 Millionen Franken kaufen mit dem Ziel, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zur Liegenschaft zählen rund eine Hektare Land und sechs Bootsplätze. Das entsprechende Angebot der Besitzer, der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, gilt allerdings nur bis Ende Jahr.

Das Gesuch hätte bis Mitte Monat auf dem Tisch liegen sollen

Angedacht war, dass neben Gönnern und Sponsoren auch die Gemeinde einen Beitrag leistet. Hierzu hätte der Gemeinderat bis Mitte September ein entsprechendes Gesuch von Seiten der IG auf dem Tisch haben müssen. Konkret, damit die Stimmbürger an der Budgetgemeinde vom 30. November ein Darlehen gewähren oder einen A-fonds-perdu-Beitrag beschliessen können.

Auf Anfrage sagt Gemeindepräsident Stephan Tobler allerdings:

Stephan Tobler, Gemeindepräsident von Egnach. PD

«Bei uns ist kein entsprechender Antrag eingegangen.»

Tobler sitzt als Privater auch im Vorstand der IG und hatte deren Präsidentin Isabel Baumgartner dieses Vorgehen vorgeschlagen. Noch im August sagte Tobler gegenüber der TZ, er ginge davon aus, dass die IG einen Antrag um finanzielle Unterstützung stelle. Für weitere Auskünfte verweist er nun aber an Isabel Baumgartner.

Die IG-Präsidentin äussert sich vorläufig nicht

Die IG-Präsidentin äussert sich jedoch ebenfalls nicht, auch nicht auf wiederholte Nachfrage. Zumindest vorläufig. Sie stellt ein entsprechendes Communiqué für nächste Woche in Aussicht.

Aus Unterlagen, die der Redaktion vorliegen, geht indes hervor: Die IG rechnete mit einem Darlehen seitens der Gemeinde in Höhe von rund 800'000 Franken. So steht es im Protokoll der IG-Versammlung vom 22. August.

IG-Mitglieder und Sympathisanten konnten die Luxburg vor Kurzem besichtigen. PD

Stellt sich die Frage: Warum verzichtet die IG auf die Unterstützung der Gemeinde, zumal es mit dem Kauf des Schlosses alleine nicht getan wäre? Die anschliessende Sanierung der Luxburg beläuft sich gemäss Schätzungen auf rund 4,9 Millionen Franken, wie die IG kürzlich hat verlauten lassen.

Ist das Kauf-Vorhaben bereits gestorben? Oder gibt es allenfalls einen bislang unbekannten, grossen Gönner, der die IG finanziell unterstützt?

Das Problem liegt scheinbar woanders

Dem Vernehmen nach liegt der Hund woanders begraben. Scheinbar polarisiert das Vorhaben in Egnach. Nicht alle heissen einen Kauf der Luxburg gut. Bereits 2014 gab es in Zusammenhang mit dem Leitbild der Gemeinde Kritik an Plänen rund um das Schloss.

Jedenfalls hat der IG-Vorstand bereits mit verschiedenen möglichen Gönnern und Sponsoren Gespräche geführt, wie Präsidentin Isabel Baumgartner vorgängig sagte.

Der Gemeinderat wollte die Luxburg erst vor ein paar Jahren selber kaufen

Interessantes Detail: Noch vor acht Jahren wollte der Gemeinderat das Schloss selber kaufen. Damals machte die Behörde unter Federführung von Stephan Tobler dem mittlerweile verstorbenen Schlossbesitzer Bruno Stefanini ein Angebot.