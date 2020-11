«Wir haben Angst um die Gesundheit unserer Kinder»: Ein Arboner sammelt Unterschriften gegen die Maskenpflicht im Sportunterricht In Arbon müssen Sekundarschüler auch während des Turnens eine Maske tragen. «Inakzeptabel», wie Alfio Carria findet. Deswegen hat er eine Unterschriftensammlung gestartet. Wie die Schule die Massnahme begründet und was Experten dazu sagen. Eva Wenaweser 20.11.2020, 05.10 Uhr

Bei Kontaktsportarten sind die Masken im Sportunterricht des Arboner Stacherholz erforderlich. Symbolbild: Rick Lowe/Moment RF

«Wir müssen unsere Kinder schützen.» Dieser Meinung ist Alfio Carria. Sein 15-jähriger Sohn habe am Donnerstagmorgen Sportunterricht im Stacherholz, dabei müssten die Jugendlichen von der Schule aus eine Maske tragen. Carria hat sich erkundigt, ob diese Vorsichtsmassnahme wirklich nötig ist, weil er sie unnötig findet: «Vom Kanton Thurgau aus gilt keine Maskenpflicht im Sportunterricht.»

Beat Brüllmann, Chef des Amtes für Volksschule. Bild: Reto Martin (5. August 2020)

Beat Brüllmann, Amtschef für Volksschulen im Kanton Thurgau, bestätigt die Aussage von Carria. Allerdings müssten auch im Sportunterricht die Abstände von 1,5 Metern eingehalten werden können. Brüllmann sagt:

«Ich kann mir gut vorstellen, dass die Schule die Maskenpflicht während des Sports der Einheitlichkeit wegen durchsetzt.»

Als Carria die Eltern anderer Kinder ansprach, war er sehr überrascht, dass diese teilweise nichts von der erweiterten Maskenpflicht wussten. «Allerdings habe ich auch nur per Zufall davon erfahren», sagt Carria. Sein Sohn habe nach dem Turnen Kopfschmerzen gehabt und ihm dann gesagt, dass sie auch im Turnunterricht einen Mund- und Nasenschutz tragen müssten. Ob dieser Umstand die Ursache für den Brummschädel seines Sohn sei, wisse er nicht mit Bestimmtheit, sagt Carria. Aber er vermute es stark.

Elternbrief als Information wurde den Schülern abgegeben

Alfio Carria äussert sich kritisch über die Maskenpflicht während des Sportunterrichts. Bild: PD

Carria findet es deshalb verantwortungslos von der Schule, dass sie die Eltern darüber nicht einmal informiert hat. Er könne sich zwar vorstellen, dass die Lehrer den Schülern einen entsprechenden Flyer verteilt haben mit dem Hinweis, ihn zu Hause abzugeben. «Über so etwas orientiert man per Brief oder E-Mail direkt an die Eltern. Schliesslich geht es um unsere Kinder und um ihre Gesundheit.»

Schulleiter Andreas Näf bestätigt die Vermutung von Carria. Die Schüler hätten tatsächlich am 2. November einen Elternbrief zur Maskentragpflicht erhalten.

«Von Sekundarschülern erwarten wir, dass sie einen Elternbrief, welcher ihnen in der Schule abgegeben wird, an ihre Eltern weiterleiten.»

Zudem wäre die Information auch auf der Homepage der SSG Arbon abrufbar. In der Primarschule werde für die Abgabe von wichtigen Informationen an die Eltern noch eine Unterschrift verlangt, aber bei einem 15-Jährigen erwarten sie, dass es auch ohne klappt. «Was in den meisten Fällen auch ohne Probleme funktioniert.»

Der Fehler liegt daher laut Näf nicht bei der Schule, sie haben ihre Aufgabe erfüllt – auch was das Tragen der Masken im Sportunterricht angeht: «Wir erfüllen nur unsere Pflicht. Wenn jemand kein Verständnis für die Massnahmen hat, sind wir die falsche Adresse. Wir halten uns an die Vorgaben des Departments für Erziehung und Kultur des Kantons.»

«Die Schüler gehen sehr gut damit um»

Carria hat sich auch persönlich an Näf gewandt und ihn mit der Maskentragepflicht im Sportunterricht konfrontiert. Der Schulleiter hat die Massnahme laut Carria damit begründet, dass die Schule den Sportunterricht sonst einstellen müsste, da die Abstände nicht eingehalten werden können und somit eine Maske erforderlich sei.

Der Schulleiter Andreas Näf bestätigt das auf Anfrage und sagt: «Wir halten uns an die Anordnung vom 23. Oktober. Der Sportunterricht ist dabei zwar von der Maskenpflicht ausgenommen, allerdings muss gut gelüftet werden und die Abstände müssen eingehalten werden.» (Siehe Bild unten) Wenn beispielsweise Badminton gespielt oder Stationentraining gemacht werde, sei dies auch gut möglich. Das werde den Schülern aber auf Dauer zu langweilig. Um den Sportunterricht attraktiv zu halten, werden deshalb teilweise Ballsportarten gespielt, die das Tragen einer Maske erfordern. Näf sagt:

«Die Schüler gehen sehr gut damit um.»

Wenn es aber beispielsweise jemanden mit Atemproblemen gebe – etwa aufgrund von Asthma – und dieser ein ärztliches Zeugnis dafür habe, sei dieser Schüler von der Maskenpflicht während des Sports befreit. «Wir haben vereinzelt solche Fälle. Diese Jugendlichen werden dann mit einer Einzelaufgabe beschäftigt, sodass der Abstand eingehalten werden kann.»

Die Schulgemeinde Arbon informiert auch auf der Website über die Maskentragepflicht. Es steht zwar, dass im Sportunterricht die Maskenpflicht nicht eingefordert wird. Allerdings müssen dann die Abstände eingehalten werden. Bild: Screenshot

Teilweise wird auf Wunsch der Schüler Fussball gespielt – wobei die Masken erforderlich sind

Robert Schwarzer, Präsident Arboner Sekundarschulgemeinde, bestätigt, dass die Maskenpflicht im Sportunterricht nur gilt, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können.

Robert Schwarzer, Präsident Arboner Sekundarschulgemeinde. Donato Caspari (27. August 2018)

«Zur Abwechslung und auch auf Wunsch der Schüler wird auch mal Fussball gespielt, wobei bei Kontaktsportarten Masken erforderlich sind.»

Wenn sich jemand aber unwohl dabei fühle, mit der Maske Sport auszuüben, könne dieser Schüler in der Zwischenzeit selbständig andere Übungen machen. «Da reagieren wir selbstverständlich situationsbezogen», sagt Schwarzer. Die Turnlehrer würden pragmatisch und verständnisvoll vorgehen. «Wir führen das aus, was uns vom Bund und vom Kanton vorgeschrieben wird.»

Die Sekundarschulen in Romanshorn, Amriswil und Bischofszell sagen auf Anfrage, dass sie sich an die Vorgaben des Kantons halten. Aus Amriswil und Bischofszell heisst es zudem, dass die Sportlehrer angewiesen seien, auf Kontaktsportarten zu verzichten, damit der Abstand gewährleistet werden könne.

An der Sekundarschule in Altnau mussten hingegen die Massnahmen nach einem Vorfall ausgeweitet werden: Wegen klassenübergreifendem Sportunterricht mussten zwei Klassen in Quarantäne geschickt werden, da zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Maskenpflicht wurde laut dem Schulleiter Marius Ettlinger im Unterricht zwar konsequent umgesetzt, aber vorerst noch nicht während des Sports.

Wegen dieses Vorfalls und auch weil es kritische Rückmeldungen einzelner Eltern gegeben hatte, habe man daher die Maskenpflicht auf den Sportunterricht ausgeweitet. Allerdings gelte diese nur, wenn die Abstände in der Halle nicht eingehalten werden können. Im Freien müssen die Schüler keine Maske tragen.

Expertenmeinung zu Masken im Sportunterricht In der Fernsehsendung «Puls» vom Schweizer Radio und Fernsehen war am Montag 16. November «Kinder und Corona» das Thema. Im Experten-Chat dazu, haben sich auch andere Eltern besorgt über die Masken im Sportunterricht geäussert. Eine Person spricht offen an, dass sie die Masken im Sportunterricht für eine Zumutung hält und denkt, dass die Jugendlichen zu wenig Sauerstoff bekommen. Patrick Meyer Sauteur, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Facharzt für Infektiologie, beruhigt aber und sagt: «Ich gebe Ihnen recht, dass eine Maske beim Sport behindert – aber man bekommt nicht zu wenig Sauerstoff und es ist nicht gefährlich. Bei Kindern >12 Lebensjahren ist das Risiko einer Übertragung vergleichbar mit Erwachsenen.» Eine andere Person merkt an, dass ihre 12-jährige Tochter jeden Abend über Kopfschmerzen klagt, nachdem sie in der Schule den ganzen Tag – auch im Sportunterricht – eine Maske tragen muss. Sie fragt die Experten, ob sie sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Tochter machen muss. Anita Niederer-Loher, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Fachärztin für Infektiologie, sagt dazu: «Masken stellen an sich kein Gesundheitsrisiko dar, es kommt auch nicht zu Sauerstoffmangel durch das Tragen der Maske. Man kann sich aber schon vorstellen, dass es für Ihre Tochter stressig ist, immer eine Maske zu tragen und ich würde ihr raten, die Maske zwischendurch auszuziehen und dann halt Abstand zu ihren Kolleginnen zu halten, v. a. auch wenn sie im Freien ist.» Die Laborpraxis Vogel weist ausserdem darauf hin, dass je feuchter die Maske durch das Atmen werde, desto mehr lasse die Schutzwirkung nach. Bei anstrengender körperlicher Arbeit werde die Maske wesentlich schneller feucht und müsse dementsprechend häufiger gewechselt werden – so auch bei sportlichen Aktivitäten. (evw)

Unterschriften sammeln gegen Maskenpflicht im Turnen

Alfio Carria sammelt Unterschriften gegen die Maskenpflicht im Sportunterricht. Bild: PD

Carria ist der Meinung, dass die Kinder mit den Masken nicht nur zu wenig Luft bekommen sondern es auch gesundheitsschädlich ist, wenn sie die eigene Luft wieder einatmen. «Das ist einfach inakzeptabel.» Daher habe er sich unter dem Motto «So schützen wir unsere Kinder» dazu entschlossen, Unterschriften gegen die Masken im Sportunterricht zu sammeln. Mit einer Tafel mache er in seiner Pizzeria darauf aufmerksam. Carria sagt:

«Wir haben Angst um die Gesundheit unserer Kinder.»

Ausserdem frage er sich, wer verantwortlich wäre, wenn jemand im Sportunterricht aufgrund des Sauerstoffmangels umkippe. Carria ist nicht überzeugt davon, dass der Sport mit Maske so ungefährlich sei, wie Experten sagen.