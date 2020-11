«Wir erwarten Taten»: Monika Knill sieht für das geplante historische Museum in Arbon auch den Oberthurgau in der Pflicht

Politiker und Fachleute diskutierten am Samstag in Arbon über das geplante Historische Museum des Kantons. Dabei ging es unter anderem darum, was es noch braucht, bis der Plan umgesetzt werden kann.