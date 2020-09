«Wir arbeiten für die Umwelt»: Der Betriebsleiter der Romanshorner Kläranlage erklärt am Tag der offenen Tür, wieso er auf Solarstrom setzt Rund 200 Besucher besichtigten am Samstag die Abwasserreinigungsanlage und das neue Solarfaltdach. Barbara Hettich 13.09.2020, 17.15 Uhr

Besucher bestaunen das neue Solarfaltdach der ARA in Romanshorn. Barbara Hettich

Das Tor der Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Romanshorn stand am Samstag weit offen. Der Abwasserverband Region Romanshorn hatte zur Besichtigung des neuen Regenklärbeckens und des neuen Solarfaltdaches eingeladen. Rund 200 Besucher kamen. «Wir haben mit mehr gerechnet» sagte Betriebsleiter Roland Nüssli. «Aber diejenigen, die gekommen sind, waren sehr interessiert. So macht das Spass.»