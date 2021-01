Oberthurgau Winterwunderland auch in tiefen Lagen: Schlittelpisten gibt es aber kaum mehr Früher war die Rütistrasse von Watt nach Roggwil bei viel Schnee gesperrt für den Verkehr. Oder die Alemannenstrasse in Arbon. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Es gibt sie aber noch, die weissen Paradiese vor der Haustür für die ganz Kleinen. Markus Schoch 15.01.2021, 16.28 Uhr

Die Strasse ist lang, steil und kurvig. Wenn Schnee lag, war die Strecke von Watt nach Roggwil ein Hang, wo Winterträume wahr wurden. «Wir haben uns bäuchlings auf den Schlitten gelegt und mit den Füssen hinten eingehängt. So sind wir dann runter,» erinnert sich Stefan Fecker an seine Kindheit.

Doch das ist lange her. Die Gemeinde sperrt die Rütistrasse seit mindestens zehn Jahren nicht mehr für die Schlittler, sagt Gemeindepräsident Gallus Hasler. «Es ist zu gefährlich geworden.» Viele Autolenker hätten sich am Schluss über das Fahrverbot hinweggesetzt. Es habe sogar Eltern gegeben, die für ihre Kinder mit dem Wagen Skilift gespielt hätten. Hasler sagt:

«Zum Glück ist nie etwas passiert. Bei einem Unfall wären wir aber zur Verantwortung gezogen worden. Dieses Risiko wollten wir nicht mehr eingehen.»

Zudem habe der Verkehr stark zugenommen, sodass es immer schwieriger gewesen sei, Akzeptanz in der Bevölkerung für die temporäre Schliessung der heute stark befahrenen Gemeindestrasse zu finden. Die Toleranz für solche Einschränkungen sei heute an einem kleinen Ort, sagt Hasler. Es gebe kaum jemanden, der die alten Zeiten zurückwünsche.«Ich habe nur einmal eine entsprechende Rückmeldung erhalten.»

Alemannenstrasse wird nicht zur Schlittelpiste

Auch in Arbon werden die Kinder zumindest dieses Wochenende nicht auf ihre Kosten kommen. Anders als in früheren Zeiten bleibt die Alemannenstrasse für den motorisierten Verkehr offen. Remo Tambini, der Leiter der Abteilung Bau/Umwelt, sagt:

«Sie zu sperren, hat im Moment nicht oberste Priorität.»

Sie hätten aktuell alle Hände voll damit zu tun, die Strassen in der Stadt möglichst schnell vom vielen Schnee zu räumen. Der Bevölkerung könne es nicht schnell genug gehen. In dieser Situation sei es wegen der beschränkten Ressourcen nicht möglich, auf einer öffentlichen Strasse eine Schlittenbahn zu erstellen und zu unterhalten.

Zumal der Aufwand auch in einem gewissen Verhältnis zum Ertrag stehen müsse. Gemäss Prognose werde es Mitte nächster Woche bereits wieder wärmer. Und ganz abgesehen davon würden sich für die Stadt schwierige Haftungsfragen stellen, wenn sich beim Schlitteln ein Unfall ereignen würde. Darauf hatte bereits der damalige Stadtrat Peter Gubser vor zwei Jahren im Parlament hingewiesen, als sich sein Parteikollege Lukas Graf die guten alten Zeiten auf der Alemannenstrasse zurückwünschte.

Egnach macht's vor

Doch es gibt sie noch, die weissen Paradiese für die Schneesportfreunde vor der Haustür. Die Gemeinde Egnach hat bereits am Donnerstag die Strasse von Steinebrunn zum Flurhof für die Schlittler gesperrt, sagt Reto Bischof, der Leiter des Werkhofs. In Romanshorn können sie sich auf dem Hügel bei der evangelischen Kirche vergnügen und in Roggwil im Topfern. «Ich selber habe dort Skifahren gelernt», sagt Gemeindepräsident Hasler. Es gab sogar offizielle Rennen.