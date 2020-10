Winter am Seerhein bleibt hart: Terrasse der Gottlieber «Krone» erhält kein Dach Die Gottlieber «Krone» darf ihre Terrasse nicht überdachen. Die Zonenplanänderung hatte keine Chance. Das kantonale Departement für Bau und Umwelt argumentiert mit der Denkmalpflege und dem Schutz des Ortsbilds. Die Gemeinde verzichtet auf einen Rekurs. Martina Eggenberger 13.10.2020, 17.10 Uhr

Der Sommer ist vorbei, die Terrasse der «Krone» in Gottlieben wieder leer. Bild: Donato Caspari

Im Sommer läuft alles bestens. Die Restaurantbesucher kommen dann sowieso in das schöne Lokal am Seerhein. Und sitzen gerne draussen auf der Terrasse direkt am Wasser. Dieses Jahr sei das Geschäft sogar noch besser gelaufen als sonst, sagt Miteigentümer Beat Frischknecht. Bei der «Krone» habe sich der Coronatrend von Ferien in der Schweiz klar bemerkbar gemacht.