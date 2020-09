Wimmet auf dem kleinsten Weinberg zwischen Thur und Nollen

Weinbau mit langer Geschichte

Den Weinberg in Bussnang gibt es erst seit dem Jahr 2013 wieder. Zuvor wuchsen Apfelbäume am Hang, der den Namen Nikolauswiese trägt und der Katholischen Kirchgemeinde Bussnang gehört. Der junge Rebberg erinnert jedoch an eine lange Geschichte des Weinbaus in Bussnang. Bis ins Jahr 1903 – als die Reblaus den Stöcken den Garaus machte – wuchsen an selber Stelle schon Weinreben. Der Weinberg erstreckte sich laut Überlieferungen damals bis nach Wertbühl.