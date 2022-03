Dorfgeschichten aus Wilen-Gottshaus mit Maria und Hermann Hilber

Wilen-Gottshaus Hermann Hilbers Butterzöpfe waren legendär: «Man spürte die Leidenschaft in meinen Produkten» Dorfgeschichten: Das Ehepaar Hilber hat in Wilen-Gottshaus den Landgasthof Sternen und die dazugehörende Bäckerei geführt. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer Jetzt kommentieren 22.03.2022, 16.10 Uhr

Maria und Hermann Hilber sitzen in ihrer Stube und zeigen Bilder von ihrer Arbeit in der Backstube im «Sternen». Bild: Yvonne Aldrovandi

Geboren ist er im Landgasthof Sternen. Eine Hausgeburt sei es gewesen, am 10. Februar 1935, als es draussen bitterkalt war und drinnen auch nicht viel wärmer. Denn eine Heizung gab es damals noch keine. Aufgewachsen ist er ebenfalls im «Sternen» und gearbeitet hat er auch viele Jahre dort. Hermann Hilber war Bäckerssohn und wurde Bäckermeister. Mit seiner Frau Maria – weitherum bekannt als Miezi – hat er bis im Jahr 1990 den Landgasthof Sternen und die dazugehörende Bäckerei in Wilen-Gottshaus geführt.

Hermann Hilber denkt gerne an seine Kindheit zurück. Er beginnt zu erzählen und schmunzelt: «Neun Jahre wurde ich im Schulhaus Hoferberg unterrichtet. Die sogenannte Abschlussklasse dauerte bei uns drei statt wie damals üblich zwei Jahre. Denn im Sommer gingen wir jeweils nur am Montagvormittag zur Schule. Die restliche Zeit waren wir zu Hause und halfen bei der Arbeit mit. Die Bauernkinder hatten nämlich daheim genug zu tun. Ich habe im Sommer beim Landwirt Ernst Kaderli, der bei uns im Dorf wohnte, mitgearbeitet.» Hermann Hilber ging zu Fräulein Lehrerin Oesch, Herrn Lehrer Ribi und Herrn Lehrer Keller zur Schule. Die Kinder konnten damals noch auf der Hauptstrasse spielen – beispielsweise Völker- oder Schlagball. Schlitteln war ebenfalls auf dieser Strasse möglich, denn Autos gab es noch fast keine. «Nur die Käsermeister besassen in unserem Dorf ein Auto. Es gab drei Käsereien – in Wilen, Hasum und Ergeten», erklärt Hermann Hilber und ergänzt, dass damals Ärzte, Lehrer, Pfarrer und Käser ein hohes Ansehen genossen. Ganz früher habe es in Wilen-Gottshaus sogar zwei Schulhäuser gegeben – eines für die Katholiken im Hoferberg und eines für die Evangelischen im Dorf. Selber habe er aber dies nicht mehr erlebt, sagt Hermann Hilber. Einen Schulbus hätte es damals auch noch nicht gegeben, man sei zu Fuss zur Schule gegangen – und es gab sogar striktes Veloverbot.

Den Backofen noch mit «Holzbüscheli» angefeuert

Seine Bäcker-Konditor-Ausbildung hat Hermann Hilber bei der damaligen Bäckerei Müller in Romanshorn gemacht – dort, wo heute das Wiener Kaffee Franzl ist. Nach der Lehre habe er monatlich 220 Franken verdient sowie Kost und Logis. Er habe danach insgesamt drei Jahres- und 25 Aushilfsstellen gehabt. «Als Aushilfe bekam ich 20 Franken am Tag sowie Kost und Logis», erzählt Hermann Hilber. So habe er mehr verdient. Ein richtiger Wandervogel sei er gewesen, denn fast überall in der Schweiz habe er als Bäcker gearbeitet. Im Jahr 1961 haben Maria und Hermann Hilber geheiratet. Während sieben Jahren haben sie dann zusammen mit den Eltern Martha und Hermann sen. Hilber den Gasthof und die Bäckerei geführt. Ein Familienbetrieb sei es gewesen, ergänzt Hermann Hilber. Sein Vater, der den «Sternen» 1933 gekauft hatte, habe den Backofen noch mit «Holzbüscheli» angefeuert. Nach der Geschäftsübernahme 1968 hat Hermann Hilber die Backstube seines Vaters umgebaut – mit einem Backofen, der mit Öl geheizt wurde. Die neue Backstube habe 120’000 Franken gekostet.

Unter der Woche hat Hermann Hilber zwei Sorten Brot gebacken, Ruch- und Weissbrot gab es damals. Wilen-Gottshaus sei ein richtiges Bauerndorf gewesen – da gab es noch keine Nachfrage nach Weggli und Gipfeli. Am Samstag waren dann bei Hilbers frische Butterzöpfe erhältlich – fast legendär waren diese. Die Kundschaft sei von weither gekommen, um einen Sonntagszopf zu kaufen. Und warum waren denn die Butterzöpfe dermassen beliebt? «Es war die Leidenschaft zu meinem Beruf – und diese Leidenschaft spürte man in meinen Produkten. Ich habe meinen Beruf geliebt und würde ihn wieder ausüben», sagt der ehemalige Bäckermeister. Maria Hilber hat nebst dem Gasthof auch den Kolonialwarenladen geführt, der zum Betrieb gehörte. «Gleich nebenan gab es noch ein weiteres Lädeli mit Lebensmitteln und anderen Konsumgütern. Es gehörte Zellwegers – sie hatten zwölf Kinder», erzählt Maria Hilber.

Hermann Hilber ging jeweils im Dorf und in der Umgebung von Haus zu Haus und hat seine Kundschaft mit frischem Brot beliefert. Hefegebäck wie Nussgipfel und Nussschnecken habe er am Wochenende gebacken. Hermann Hilber erinnert sich, dass es nebst seiner Bäckerei noch eine zweite in Gottshaus gab – die Bäckerei-Konditorei Häni sei dort gewesen, wo sich heute die Sägerei Rutz (St. Pelagiberg) befindet.

Die gute Fee ist sie gewesen

«Zmorgebuffet» bei Hilbers gab es jeden Sonntag im Mai. «100 Personen hatten Platz in unserer Gaststube», sagt Maria Hilber und ergänzt, dass jeweils schon im März die Plätze komplett ausgebucht waren. Die gute Fee im Haus sei sie gewesen, seine Miezi, erzählt Hermann Hilber. Überall habe sie mitgeholfen und natürlich den Gasthof meist alleine geführt. Der «Sternen» sei das Stammlokal von der Schützengesellschaft Gottshaus und dem Motorsportklub Gottshaus-Schocherswil gewesen. «In unserer Gaststube waren zwei Kranzkasten an der Wand angebracht. Darin hingen Auszeichnungen, und es waren Pokale ausgestellt von den beiden Vereinen. Zudem hätten viele Versammlungen im «Sternen» stattgefunden – beispielsweise von der Wasserkorporation, dem ornithologischen Verein oder der Viehzuchtgenossenschaft. «Wir hatten einfach genügend Platz in unserer Gaststube und auch zahlreiche Parkplätze vor dem Haus», bemerkt Hermann Hilber. Auch Unterhaltung gab es in Hilbers Säli – Gesangs- und Theateraufführungen der Gottshauser Jodler fanden ebenfalls im «Sternen» statt, später dann in der Turnhalle im Hoferberg.

Die 82-jährige Maria Hilber erklärt, dass der «Sternen» ein Landgasthof und nicht ein Restaurant gewesen sei. Denn Hilbers haben noch Zimmer vermietet. Vom damaligen Baugeschäft Judas und der Schreinerei Scheiwiller hätten Arbeiter bei ihnen Kost und Logis gehabt. Wirtesonntag sei bei ihnen der Mittwoch gewesen. «Mein Vater hatte den Gasthof sieben Tage in der Woche offen – bei ihm gab es noch keinen Wirtesonntag», erinnert sich Hermann Hilber. Am Wochenende hätten viele Spaziergänger angehalten und bei ihnen eingekehrt. In Gottshaus seien es einst insgesamt neun Restaurants und Gasthöfe gewesen. «Heute gibt es gar keine mehr», bedauert Hermann Hilber. Und nebst der Post im Dorf habe es noch eine weitere kleine Poststelle im Weiler St. Pelagiberg gegeben.

Weil Hilbers keinen Nachfolger hatten, haben sie den «Sternen» im Jahr 1990 verkauft. Hermann Hilber wagte mit 55 Jahren nochmals einen Neuanfang. Er arbeitete als Bäcker bei der Migros-Hausbäckerei in Arbon, später war er Backstubenchef in Kreuzlingen bei demselben Detailhandelsunternehmen. Von da an hatte er auch etwas mehr Freizeit, denn im «Sternen» habe er jahrelang Tag und Nacht gearbeitet. Der ehemalige «Sternen» wurde umgebaut – entstanden sind sechs Wohnungen.

Die beiden sind sich einig: «Es sind schöne Erinnerungen, die uns bleiben. Wir haben unsere Arbeit gerne gemacht – wir hatten viele tolle Kunden und Gäste. Es war eine wahre Freude.»

