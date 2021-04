Wilde Nachbarn «Ich will das Tier nicht erschiessen»: Weshalb ein Jäger in Amlikon-Bissegg Herz für einen zutraulichen Fuchs zeigt In Bissegg und im Weiler Junkholz streift ein Fuchs durch die Gärten, der – angelockt vom vielen Futter – die Scheu vor dem Menschen verloren hat und auch mal in ein Wohnzimmer spaziert. Der Jagdaufseher macht nun die Bevölkerung darauf aufmerksam, das Tier nicht zu füttern. Denn: Ein zahmer Fuchs ist ein hausgemachtes Problem. Sabrina Bächi 09.04.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neugierig schaut der zutrauliche Fuchs von der Terrasse in die gute Stube. Wenn Füchse gefüttert werden, kommen sie den Menschen sehr nah. Dieser gesunde Fuchs ist in Bissegg unterwegs. Bild: zVg

In der Gemeinde Amlikon-Bissegg geht ein «Problemfuchs» um. Ein Fuchs also, der sehr zutraulich ist und gemäss Mitteilung des Jagdaufsehers Sandro Wellauer auch in Stuben reinspaziert. Aufgrund vieler Meldungen zum Fuchs hat er sich entschieden, im Mitteilungsblatt der Gemeinde einen Bericht zu verfassen. Er macht die Bevölkerung darauf aufmerksam, dass so ein «Problemfuchs» hausgemacht ist.

«Wenn es so zutrauliche Füchse gibt, dann werden sie meist gefüttert», sagt Wellauer auf Nachfrage. Mit diesem Verhalten würden die Tiere natürlich vermehrt angelockt und verlieren dann auch die Scheu vor dem Menschen. Füttern von Haustieren vor dem Haus oder ein ungedeckter Kompost würden die Füchse anlocken. «Für sie sind auch Eierschalen oder Früchte ein gefundenes Fressen», erklärt Wellauer. Auch die Fütterung von Wildtieren wie Milan oder Mäusebussard locken Füchse an. «Überall, wo etwas liegen bleibt, ist der Fuchs zur Stelle.»

Etwa 15 Telefonanrufe hat Wellauer wegen des Tieres erhalten, auch etliche Fotos. «Ich habe Meldungen erhalten, dass der Fuchs vor dem Stubenfenster sitzt, ins Wohnzimmer reingeht oder sobald man die Garage öffnet auch dorthinein schlüpft.» Das sei in dem Sinne alles ungefährlich, streicheln sollte man das Tier aber auf keinen Fall. «Es gab einen Fall vor ein paar Jahren, als eine Frau deswegen vom Fuchs gebissen wurde.»

Mit Wasser verscheuchen

Doch wenn der Fuchs erst einmal so penetrant ist, dann wird man ihn schlecht wieder los. Gut sei es, ihn mit Wasser zu bespritzen, das helfe am besten. «Wir haben uns überlegt, ob wir den Fuchs einfangen und wegbringen sollen», erklärt Wellauer. Doch das sei äusserst problematisch. «Einen ausgewachsenen Fuchs einzufangen, ist sehr schwierig und wir gehen davon aus, dass es ein Elterntier ist und irgendwo Junge hat», sagt er. Wegen der Jungtiere gelte für den Fuchs bis am 15. Juni die Schonzeit. Wellauer betont:

«Die rechtliche Grundlage den Fuchs zu schiessen, fehlt also und zudem will ich den Fuchs auch nicht schiessen. Vor allem nicht, weil das Problem, dass er so zutraulich ist, klar auf das menschliche Verhalten zurückzuführen ist.»

Er als Jäger wolle auch nicht als «Bösewicht» abgestempelt werden, schreibt der Jagdaufseher im Mitteilungsblatt. «Es ist ein wunderschönes Tier und gesund ist es auch, es gibt wirklich keinen Grund, den Fuchs zu schiessen.» Dass es erst gar nicht soweit kommen muss und der Fuchs von selbst wieder aus Bissegg in den Wald verschwindet, bittet er die Bevölkerung, den Fuchs sicher nicht mehr zu füttern und auch die weiteren Vorkehrungen wie Kompost abdecken zu befolgen.

Wegen der Jungtiere sucht der Fuchs überall nach Nahrung

Roman Kistler, Amtsleiter von der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung sagt, dass Meldungen über zahme Füchse im Thurgau keine Seltenheit sind. «Gerade im Frühling, wenn die Füchse Jungtiere haben, sind sie meist auch tagsüber auf der Jagd», erklärt er. Wenn ein Fuchspaar fünf bis sechs Junge habe, bedeute das Stress und viel Aufwand für die Nahrungssuche. «Der Fuchs ist sehr schlau und anpassungsfähig. Es gibt eigentlich keinen Raum mehr, in dem er nicht lebt. Schon lange kommt er in Siedlungen und auch Städten vor.»

Wenn dann die Futtersuche durch Fütterungen, Katzennahrung oder nicht abgedeckte Komposte erleichtert wird, kann es vorkommen, dass ein Fuchs die Scheu verliert. «Das Tier merkt schnell, dass es sich vor Menschen nicht fürchten muss», sagt Kistler. Auch wenn man es mit Lärm verscheucht, das nütze auch nur zu einem gewissen Grad. Auch er hält die Wassermethode für die effektivste. Den Fuchs anspritzen und ihm so zeigen, dass er nicht willkommen ist.

Roman Kistler, Amtsleiter Jagd- und Fischereiverwaltung Kanton Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Man muss ihm klar die Grenzen aufzeigen und das Tier massiv verjagen. Wenn ein Fuchs mal zahm ist, ist es fast schon zu spät.»

Das Amt hat ein Merkblatt erstellt

Kistler will nicht von einem «Problemfuchs» sprechen. «Ich sage lieber, es handelt sich um einen Konflikt, denn das Problem haben eigentlich die Menschen, nicht der Fuchs», erklärt Kistler. Der unerwünschte Gast in der Stube ist eben ein menschengemachtes Problem.

Gefährlich sei der Fuchs im Normalfall nicht, auch Katzenbesitzer müssen keine Angst haben, dass ihre Stubentiger Schaden nehmen. «Füchse haben Respekt vor Katzen, die wehren sich nämlich gegen den Fuchs», sagt Kistler. Dennoch ist der Fuchs ein Wildtier. Es gehört in die Natur und nicht zum Menschen und sollte auf keinen Fall gestreichelt werden. Obwohl der Amliker Fuchs im Moment das einzige zahme Tier im Kanton ist, hat die Jagd- und Fischereiverwaltung wegen der fortwährenden Fuchskonflikte ein Merkblatt erstellt.

Hier finden Sie das Merkblatt Fuchskonflikte: jfv.tg.ch