Erfolgreiches Jahresschiessen der Veteranenschützen Thurgau

Wigoltingen Zielsichere Thurgauer Veteranenschützen trotz Wind und Regen Vergangenes Wochenende haben die Veteranenschützen in den Schiessanlagen Heckemos und Alterswilen ihr Jahresschiessen durchgeführt. Trotz schwieriger äusserer Bedingungen erzielten sie teilweise hervorragende Resultate. 09.06.2021, 16.35 Uhr

(red) Das Interesse der Thurgauer Veteranenschützen an ihrem Jahresschiessen war gross. So nahmen bei den Gewehrschützen 277 und bei den Pistolenschützen 28 Frauen und Männer teil. Die Schützenmeister Ruedi Indergand und Markus Brühlmann trafen mit den Platzorganisatoren die nötigen Schutzmassnahmen, welche von den Teilnehmern mit grossem Verständnis akzeptiert wurden. Auch in der Festwirtschaft war man bemüht, die geforderten Vorschriften einzuhalten. Grosse Unterstützung unterhielten die Organisatoren von den Schützen Heckemos. Auf ihrer Anlage fand das Programm der Gewehrschützen statt.