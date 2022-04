Teilnehmerrekord: Über 300 Kinder am Ferienpass in Wigoltingen

Wigoltingen Über 1000 Anmeldungen für die Ferienpass-Kurse Diese Woche fand in Wigoltingen der Ferienpass statt. 310 Kinder machten mit und belegten einen oder mehrere der 87 angebotenen Kurse. Mit diesen Zahlen erreichen die neun organisierenden Frauen einen neuen Teilnehmerrekord. Mario Testa 09.04.2022, 10.30 Uhr

Floristin Hanni Thierwächter klebt einem Mädchen ein Wachtelei auf ihr Osterkörbchen. Bild: Mario Testa

Draussen tobt der Sturm und drinnen hinter den Glasscheiben des Gartenhauses von Hanni Thierwächter sind neun Kinder fleissig am Basteln. Sie stellen bei der Floristin ein Osterkörbchen mit Blumen, Moos und Osterdekoration her. «Blumen» ist einer von insgesamt 87 Kursen, für welchen sich die Kinder aus dem Gebiet der Volksschulgemeinde Wigoltingen und von Wäldi anmelden konnten.

Christine Wieser, Ferienpass-Mitorganisatorin. Bild: Mario Testa

«Wir hatten dieses Jahr sehr viele Anmeldungen», sagt Christine Wieser. Sie ist eine der neun Frauen, welche den Wigoltinger Ferienpass organisieren.

«310 Kinder machen dieses Jahr mit und haben sich für insgesamt 1040 Kurse angemeldet. Das sind so viele wie noch nie.»

Es gebe viele Kurse in der Region, aber für die grösseren Kinder auch solche, für welche sie nach Schaffhausen oder Zürich reisen. «Da fragen wir jeweils die Eltern, ob sie als Fahrerin oder Fahrer einspringen. Und die Hilfsbereitschaft ist gross», sagt Wieser.

Viele Kurse finden mehrmals statt

Jeweils im Januar geben die Organisatorinnen das Kursprogramm bekannt und nehmen dann die Anmeldungen entgegen. «Wir versuchen, wenn immer möglich, die Wünsche der Kinder zu verwirklichen. Wenn ein Kurs besonders beliebt ist, fragen wir nach, ob er auch mehrmals in der Woche angeboten werden kann. Das klappt meistens», sagt Wieser. Auch «Blumen» ist einer der beliebten Kurse, dreimal hat ihn Hanni Thierwächter diese Woche deshalb angeboten.

Blumen, Pflanzen und Osterdekoration finden Platz in den Chörbli, welche die Kinder herrichten. Auch gepresste Mooseier finden in ihnen Platz. Bild: Mario Testa

«Ich bin schon das vierte Jahr dabei mit meinem Kurs am Ferienpass», sagt Hanni Thierwächter. «Die Kinder sind immer mit grossem Elan und viel Freude mit dabei.» Am Samstagnachmittag findet die Wigoltinger Ferienpass-Woche dann ihren Abschluss. Dafür haben die Organisatoren die Turnfabrik in Frauenfeld gemietet, wo sich die Kinder und ihre Eltern austoben dürfen.