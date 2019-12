Wigoltingen spart bei den Pflastersteinen An der Gemeindeversammlung heisst der Souverän alle Geschäfte gut. Die Sanierung des Höhenwegs soll jedoch günstiger erfolgen, als vom Gemeinderat geplant. Manuela Olgiati 11.12.2019, 16.38 Uhr

Der Wigoltinger Gemeinderat mit Präsidentin Sonja Wiesmann (stehend). (Bild: Mamnuela Olgiati)

Information und viele Zahlen präsentiert Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann am Dienstagabend den Stimmbürgern in der Mehrzweckhalle. Ein Kreditantrag zur Sanierung am Höhenweg in Wagerswil von 338000 Franken sorgt für Diskussion. Das sei zu hoch veranschlagt, wendet ein Votant ein.