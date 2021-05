Wigoltingen Sie bringt Italianità auf zwei Rädern Italien-Fan Alexandra Bischof stellt in Wigoltingen ihr eigenes Glace her. Benannt hat sie ihr kleines Business nach ihrem Pfadinamen. Werner Lenzin 07.05.2021, 17.05 Uhr

Alexandra Bischof hat ihre selbstgemachten Glaces nach ihrem Lieblingsfahrzeug benannt – der Vespa. Bild: Werner Lenzin

Alexandra Bischof war früher in der Pfadi. Dort führte sie während dreier Jahre das Sekretariat. «Als Folge meiner Zuneigung zu Italien wurde ich auf den Namen Vespa getauft», sagt die 48-Jährige. Sie ist ein grosser Italien-Fan. Motiviert von den Gelaterias Italiens reifte in ihr seit Jahren die Idee eines eigenen Glace-Standes. Im Lockdown packte sie die Gelegenheit und begann in der eigenen Küche auf ihrer Zweieinhalb-Liter-Maschine Glace zu produzieren. Und der Name für die kalte Süssigkeit war auch schnell klar: «Vespa's Gelato».

Unterdessen hat sie schon viele Sorten ausprobiert und verkauft diese bei sich an der Kirchstrasse 29 direkt aus dem Tiefkühler in einem kleinen Selbstbedienungsladen. Die Glaces stellt sie aus Vollrahm, Beeren und Eiern aus einheimischer Produktion her. Kontakt mit ihren Kundinnen und Kunden hat sie wenig. Sie lobt deren Ehrlichkeit, bezahlt wird per Twint oder bar ins kleine Kässeli.

Mit Chorgesang gegen das Fernweh

Alexandra Bischofs Interesse an Italien wurde bei ihr schon früh geweckt. «Meine Mutter ist in Locarno aufgewachsen und ich habe schon als Kind das italienische Ambiente erlebt», sagt sie. Das Wesen, die Art, die Natur, der Familiensinn und der Charakter Italiens und der Italiener begeistern sie seit Jahren. «Ich bin ein totaler Italien-Fan und würde am liebsten dorthin ziehen.» Noch lebt sie aber in Wigoltingen, und nebst ihren Gelati sorgt sie für ihre Italianità auch beim Singen, sie ist Sopran im «Coro Mille Voci» in Frauenfeld.