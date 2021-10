30 Millionen in 15 Jahren: Schule Wigoltingen plant ihre Zukunft

Schulentwicklung Schulgemeinde mit Weitblick: VSG Wigoltingen präsentiert Pläne bis 2036 Die Volksschulgemeinde Wigoltingen verfügt über drei Schulstandorte, ebenso viele Mehrzweckhallen und Turnhallen. Viele Gebäude benötigen eine Sanierung. An einem Informationsanlass hat die Behörde die anstehenden Projekte vorgestellt. Mario Testa 06.10.2021, 16.45 Uhr

Die Schulbürger informieren sich über die Entwicklungspläne der VSG Wigoltingen – dargestellt auf vielen Plakaten in der Mehrzweckhalle. Bild: Mario Testa

«Es sind sehr viele Gebäude, die es für uns zu erhalten gilt», sagt Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen bei der Begrüssung der rund 40 Besucher am Informationsabend in der Mehrzweckhalle Wigoltingen am Dienstagabend. Die Behörde habe sich deshalb in den vergangenen Monaten Gedanken gemacht, wie die sie die Schulraumentwicklung angehen soll. Unterstützt wurde sie dabei von Architekt Urs Maurer.

«Teilweise sind unsere Schulgebäude neuer, teilweise älter und teilweise sogar unter Denkmalschutz.»

Deshalb habe die Schulbehörde in einer ersten Phase eine Zustandsanalyse durchgeführt. Dabei ging es nicht nur um den Bauzustand der Gebäude, sondern auch um deren pädagogische Funktion sowie die Erdbebensicherheit und die behördlichen Vorgaben zu Brandschutz und zum Behindertengleichstellungsgesetz.

Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen begrüsst zur Informationsveranstaltung. Bild: Mario Testa

Anhand dieser Auslegeordnung hat die Schulbehörde mehrere Szenarien für die kommenden 15 Jahre entwickelt. «Wir haben alle Möglichkeiten durchgespielt: Alle drei Standorte erhalten, einen schliessen oder gar alles zentralisieren», sagt Wasserfallen. «Uns ist aber wichtig, die Kinder im Kindergarten und der Primarschule möglichst in ihrem Wohnort zu beschulen, deshalb basiert unser nun gewähltes Szenario auf dem Erhalt aller drei Standorte Raperswilen, Sonterswil und Wigoltingen.»

Ebenfalls eingeflossen sei die prognostizierte Entwicklung der Schülerzahl von heute 429 auf bis zu 470 im Jahr 2035. «Was klar ist: Unsere Raumnot nimmt zu, speziell in Wigoltingen. Immerhin können wir die Elemente des Lehrplans 21 mehrheitlich in den bestehenden Räumlichkeiten umsetzen, wenn auch nicht überall in gleichem Ausmass.»

Neue Büros für die Schulverwaltung



Die konkreten Pläne erläutert Behördenmitglied Markus Werner, zuständig für die Infrastruktur, anhand eines Masterplans. Punkt eins ist die Erstellung eines Provisoriums für die Schulleitung. «Derzeit teilen sich die beiden Schulleiter, die Präsidentin und die Schulverwalterin ein Büro von 47 Quadratmetern. Da ist wenig Platz und auch die operative und strategische Seite nicht getrennt, was nicht ideal ist», sagt Werner. Deshalb will die Behörde das leer stehende Lehrerhaus an der Kirchstrasse 10 für 180'000 Franken sanieren und zur Schulverwaltung umfunktionieren.

«Wir möchten auch die Schulpflege gerne wieder integrieren, und das ist unter den jetzigen Bedingungen gar nicht möglich. »

Eine Alternative zur Sanierung des Lehrerhauses seien Container, welche aber teurer zu stehen kämen und später auch nicht wieder extern vermietet werden könnten.

Am meisten Handlungsbedarf bestehe aus schulischer Sicht beim Zyklus 1. Dort plant die Behörde ein Neubau in Wigoltingen für rund sieben Millionen Franken mit je drei Zimmern für den Kindergarten und die 1. und 2. Klassen sowie Gruppenräumen und Räumen für die Logopädie, Deutsch als Zweitsprache und die Schulische Heilpädagogik. Bis im Sommer 2025 soll dieser Neubau realisiert sein.

Schon vorher muss das Werkzentrum saniert werden, da dort bis in zwei Jahren die Feuerschutzanforderungen erfüllt sein müssen. Ein zusätzlicher Gruppenraum anstelle des Gangs, ein Lift und neue Brandschutzwände schlagen mit rund 475'000 Franken zu Buche.

Der Blick weiter die Zeitachse entlang zeigt Sanierungen in Raperswilen und Sonterswil auf, zum Schluss ein Ersatzneubau der Primarschule und der Mehrzweck- und Turnhalle in Wigoltingen für rund 15 Millionen. Alles in allem könnten die Massnahmen über 30 Millionen Franken kosten in den kommenden 15 Jahren. «Wir sind uns bewusst, dass diese Zeitachse sehr sportlich ist, vielleicht müssen wir sie aus finanzieller Sicht auch noch etwas strecken», sagt Finanzchef Urs Winistörfer.

Viele Fragen auch zu den Lehren aus gescheiterten Projekten

Immer wieder tauchen im Laufe des Informationsabends Fragen auf, welche die Behördenmitglieder alle beantworten: Zum geschenkten Haus Haldengütli, zur Zusammenarbeit mit Vereinen und der politischen Gemeinde oder zu den Lehren, die man aus vergangenen, gescheiterten Projekten gezogen hat.

Aus dem Gang im Obergeschoss des Werkzentrums soll ein Gruppenraum werden. Zusätzlich sind hier Brandschutzmassnahmen und ein Lift nötig. Bild: Mario Testa

Markus Werner betont zum Schluss denn auch: «Kritische Stimmen sind sehr wichtig und sehr gut. Aber sie sollten zum richtigen Zeitpunkt kommen, nicht erst beim Baukredit. Wenn Kritik zu spät kommt, vernichten wir einfach wieder Geld.» Er und die weiteren Behördenmitglieder würden für alle Fragen auch weiterhin zur Verfügung stehen. Und wer Einfluss nehmen und mitgestalten wolle, dürfe sich gerne jetzt schon für die Mitarbeit in der Baukommission aufdrängen.

Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen betonte auch, man habe sich überlegt, von Anfang an alle Beteiligten wie Vereine oder die Politische Gemeinde mit ins Boot zu holen. «Aber das wäre nicht zielführend gewesen. Wir präsentieren Ihnen nun ein Szenario als Grundlage», sagt sie. «Das vereinfacht den Austausch und die Diskussion.»