Wigoltingen Mit Spiess und Bike-Park: So feiert die Gemeinde ihr 25-jähriges Bestehen Die Gemeinde Wigoltingen musste wegen Corona einige Jubiläumsanlässe verschieben. Diese werden nun nachgeholt. Am Samstag gab es eine Kombination aus Eröffnung des neuen Natur-Bike-Parks und eines Grillfestes. Manuela Olgiati 05.09.2021, 16.05 Uhr

Am Abend gab es Spiesse vom Grill. Bild: Manuela Olgiati

Getreu dem Motto der politischen Gemeinde Wigoltingen «Miteinander statt nebeneinander» geht der Jubiläumsanlass am Samstag auf dem Schulhausplatz und auf dem Bike-Park über die Bühne. Es ist der sechste Jubiläumsanlass der Gemeinde Wigoltingen.

Gemeinderätin Daniela Müller hat den Anlass organisiert. «Rund 100 Gäste sind anwesend» sagt Müller, mit von der Partie sind rund 40 Kinder. Und mittendrin sitzen in den grünen Shirts die Mitglieder des Vereins Bike-Club Wigoltingen.

Das hat seine Gründe, denn sie weihten zuvor den Bike-Park mit einem Plauschparcours ein. Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann ist unter den zahlreichen Helferinnen und Helfern am Tresen beschäftigt. An der Kasse beim Ausschank von Getränken gibt es Zeit für Gespräche. An den Tischen auf dem Schulhausplatz wird diskutiert.

Gemütliche Gespräche schätzen die Wigoltinger

Zum Beispiel über den Bikeparcours, an dem die Mitglieder des Bike-Clubs soeben teilgenommen haben. Günther Engeler aus Egelshofen fährt nicht Velo, aber er schätzt den Anlass. «Gemütliches Beisammensein bei Gesprächen geniesse ich», sagt er. Das Ehepaar Katharina und Michael Wentkowski hilft bei den Grillstationen und erklärt Gästen, wie die Spiesse zu garnieren sind. «Ich freue mich über diese Gemeinschaft», sagt Michael Wentkowski.

Der Wigoltinger Sergio Cerenzia gesellt sich mit seiner Familie dazu. Auch er fährt nicht Bike. «Mir gefällt die gemütliche Atmosphäre, auch sich hinzusetzen und mit Nachbarn und Bekannten zu diskutieren». Da erfahren dann auch Nichtbiker mehr über den Sportanlass.

Die Biker haben am Nachmittag einen Plausch-Bike-Parcours im Dorf absolviert. Rund 15 Familien nahmen teil. Der Anlass gilt als offizielle Einweihung des Bike-Parks.

Die Einweihung liess lange auf sich warten

Sonja Wiesmann, Gemeindepräsidentin von Wigoltingen war auch schon beim Spatenstich des Bike-Park dabei. Bild: Manuela Olgiati

Dass der Natur-Bike-Parcours mit den rund 200 Mitgliedern endlich offiziell eingeweiht ist, sei wie ein Siegel auf ein lang geplantes Projekt für Sport und Bewegung im Dorf. «Wegen der Coronasituation mussten wir das ganze über Monate verschieben», sagte Präsident Matthias Wieser vom Bike-Club. Nun freuen wir uns umso mehr, dass wir den Anlass und dazu bei strahlendem Sonnenschein durchführen können».

Der Bike-Club wurde im Juni 2020 gegründet, um im Dorfzentrum einen öffentlichen Natur-Bike-Parcours zu errichten. Der Verein erweitert damit ein sportliches Angebot im Dorf. Dank Sponsoren war dies überhaupt möglich. Roger Schmied von der Mobiliar-Versicherung sagt: «Sport und Bewegung ist auch mir ein Anliegen.» Und dazu etwas für das Dorf tun. Er kenne keine Region, die eine solche Anlage für alle Fahrkünste biete.

Familien mit Kindern fuhren von Posten zu Posten und hatten viel Fahrspass. Es gehe hier mehr um die Geschicklichkeit und den Plausch als um Leistung, sagt Markus Rüegge vom Vorstand. Für den grossen Hunger und Durst danach war ja der Gemeinderat mit dem Grillfest gerüstet.