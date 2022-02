Wigoltingen «Das lag wohl an der Erhöhung des Steuerfusses»: Schulpräsidentin äussert sich über das knappe Ja zum Budget 2022 Die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Wigoltingen haben das Budget 2022 am Sonntag nur knapp angenommen. Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen erklärt das mit dem Urnengang anstelle einer Versammlung. Mario Testa 14.02.2022, 17.05 Uhr

Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen anlässlich der Informationsveranstaltung zur Raumentwicklung der VSG Wigoltingen. Bild: Mario Testa

Sind Sie zufrieden mit den Resultaten des Urnengangs vom Sonntag?

Nathalie Wasserfallen: Wir sind sehr zufrieden. Als Behörde sind wir rückblickend froh, haben wir die Versammlung abgesagt. Mit über 20 Prozent Stimmbeteiligung am Urnengang vom Sonntag haben wir für unsere Anliegen nun eine grosse Legitimation erfahren.

Das Ja zum Budget ist mit 277 zu 215 Stimmen knapp ausgefallen. Wie erklären Sie sich das?

Ich gehe davon aus, dass es mit der integrierten Erhöhung des Steuerfusses zu tun hatte. An einer Versammlung hätten wir über den Steuerfuss separat abstimmen können, an der Urne geht das aber nicht, da bei einem allfälligen Nein zur Steuerfussanpassung das Budget ja nicht mehr stimmen würde. Das ist die Krux bei Urnenabstimmungen. Aber ganz so knapp war das Resultat zum Schluss ja dann doch nicht.

Deutlicher war die Zustimmung zum Investitionsbudget von 700'000 Franken. Wann beginnen nun die Umbauten des alten Lehrerhauses zu neuen Büros für Sie, die Schulleitung und die Schulverwaltung?

Unser Zeitplan basiert noch auf einer Versammlung im November. Aber die konnte ja nicht stattfinden und nun haben wir schon Februar – der Zeitplan ist also überholt. Ich gehe davon aus, dass der Umbau noch in diesem Jahr abgeschlossen sein wird.

Was steht einem zügigen Umbau denn noch im Weg?

Es laufen noch Abklärungen. Unser Wunsch ist es, dass wir die Schulpflege wieder nach Wigoltingen holen und nicht mehr extern vergeben. Wie die neue Stelle genau ausgestaltet werden soll, steht noch nicht fest. Und das hat dann auch Einfluss auf die konkrete Nutzung des Provisoriums durch die Schulführung.

Mit dem Investitionskredit kann nun auch das Werkzentrum saniert werden. Wann beginnen die Arbeiten dort?

Es ist angedacht, diese Sanierung an Auffahrt zu beginnen und im Sommer abzuschliessen. Aber auch hier braucht es noch detaillierte Abklärungen.

Was passiert während der Umbauzeit mit den drei Klassen, welche im Werkzentrum beschult werden?

Wir werden für sie ein Provisorium in der Mehrzweckhalle einrichten und sie dort beschulen während dieser Zeit. Aber die genauen Pläne stehen noch nicht. Wir werden die Eltern zeitnah informieren, sobald wir den genauen Ablauf kennen.