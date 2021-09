Nuur Moschee war Gastgeber für interreligöse Feier in Wigoltingen

Wigoltingen Aufeinander hören: Coronapandemie als Herausforderung Rund 60 Personen besprachen bei der interreligiösen Bettagsfeier in Wigoltingen unterschiedliche religiöse Perspektiven auf die Pandemie und mögliche Lehren. 21.09.2021, 11.20 Uhr

Die Teilnehmende hängten farbige Herze an ein weisses Segel. Bild: PD

Am Eidgenössischen Bettag, 19. September, lud der interreligiöse Arbeitskreis im Kanton Thurgau zu einer Feier in die Ahmadiyya Nur Moschee in Wigoltingen ein. Gut 60 Teilnehmenden hörten Texte vorgetragen von Vertretern aus den verschiedenen Religionen: Juden, Bahá’í, Muslime sunnitischer Provenienz sowie der Ahmadiyya-Bewegung, evangelische und katholische Christen. Sie reflektierten die Bedeutung der Pandemie und ihrer Bekämpfung aus den unterschiedlichen religiösen Perspektiven.