Wigoltingen: Heidi Gautschi zeigt Menschen aus Beton

Wigoltingen Für Künstlerin Heidi Gautschi hat alles im Leben zwei Seiten - und die zeigt sie nun Die Künstlerin stellt ihre Werke im Museum Chürzi in Wigoltingen aus. Der Museumsverein Wigoltingen für Geschichte und Kultur eröffnet die Ausstellung am 24. Oktober. Sie dauert bis 14. November. Manuela Olgiati 22.10.2021, 16.30 Uhr

Künstlerin Heidi Gautschi aus Wigoltingen kreiert beinahe lebensgrosse Betonfiguren. Bild: Reto Martin

Heidi Gautschi formt aus verschiedenen Materialien Skulpturen. Das Thema der Ausstellung heisst «Zwei Seiten». Noch befinden sich die Objekte in ihrem Garten und Atelier in Wigoltingen. Mit zwei Seiten denkt die Wigoltingerin nicht in Farben Schwarz oder Weiss, auch nicht positiv oder negativ. Die 69-jährige Künstlerin sagt: «Der Betrachter darf Verschiedenes interpretieren.» Ihr Blick schweift über die Figuren.