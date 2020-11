Interview Wieso auch Christoph Kohler die Schule Amriswil verlässt: «Viele Mosaiksteine gaben den Ausschlag» Nach seinem Verzicht auf eine erneute Kandidatur stellt sich Amriswils Schulpräsident Christoph Kohler den Fragen nach den Gründen. Manuel Nagel 06.11.2020, 04.30 Uhr

Für das Foto in seinem Büro der Schulverwaltung hat Schulpräsident Christoph Kohler die Maske kurz abgenommen. Bild: Manuel Nagel

Christoph Kohler, Sie setzten die Behörde in einer ausserordentlichen Sitzung am Mittwochabend in Kenntnis, dass Sie nicht wieder als Schulpräsident kandidieren. Steht diese Entscheidung im Zusammenhang mit der Kündigung von Schulverwalterin Karin König?

Es hat keinen kausalen Zusammenhang. Karin König hat vor der Schulbehörde detailliert geschildert, weshalb sie Amriswil verlässt.

Es gibt Gerüchte, zwischen Ihnen und Karin König habe es nicht harmoniert, wie auch schon mit Königs Vorgänger Peter Ebinger.

Das ist nicht der Fall, das hat Karin König auch ganz klar an der Sitzung gesagt. Wir hatten ein Jahr lang das beste Einvernehmen und arbeiteten auf einer sehr hohen Vertrauensbasis zusammen. Auch Peter Ebinger hat nicht wegen mir gekündigt. Die Behörde kennt die Gründe.

Können Sie sich dann diese Gerüchte erklären?

Nein, das kann ich nicht. Das hat mit Destabilisierung zu tun und ist letztendlich auch einer der Mosaiksteine, die mich zu meinem Entscheid bewogen haben.

Hätte man nicht auch schon beim Abgang Peter Ebingers proaktiver kommunizieren müssen? Ist das im Rückblick ein Fehler gewesen?

Ich sehe Ihre Seite, die der Öffentlichkeit, die ein Interesse an breiter Information hat. Auf der anderen Seite sehe ich den Persönlichkeitsschutz eines jeden. Kommunizieren kann man das, was man mit den betroffenen Menschen vereinbart. Aber weder Peter Ebinger noch Karin König haben von mir einen Maulkorb verpasst bekommen.

Die Frage, weshalb Sie nicht mehr kandidieren, die bleibt.

Ich bin 2017 als Schulpräsident gewählt worden. Es ist ein Amt, in dem man zwei Hüte aufhat. Einerseits als Schuldirektor, der die Schule operativ leitet, andererseits als Schulpräsident, der die strategische Ausrichtung festlegt. Ich wollte die Schule, so gut sie dasteht, in die Zukunft führen – und in verschiedenen Bereichen genauer hinsehen. Dazu gehört auch die Hinterfragung meiner Rolle als Präsident.

Und das haben Sie gemacht? Was ist Ihre Erkenntnis?

Das operative Geschäft sollte bei den Schulleitungen liegen. Das sind Kaderstellen. Braucht es im operativen Bereich wirklich nochmals einen Chefchef? Ich bin ja nicht gewählt worden, um tagtäglich operativ in die Schule einzugreifen, sondern um die Schule prospektiv in die Zukunft zu führen und sie so zu positionieren, dass der nächste Schulpräsident, der kommt, das Amt auch leisten kann.

Konkretisieren Sie das bitte.

Das Amt des Schulpräsidenten ist so komplex, man müsste auf vielen Ebenen ein Experte sein, Ingenieur, Baufachmann oder Jurist. Es ist ein Exekutivamt, verbunden mit der Wahl der Stimmbürger. Alle können sich wählen lassen. Ich wollte das Amt so installieren, dass es für jeden leistbar ist – mit einem hohen Anteil an strategischer Tätigkeit. Das müssten dann auch nicht mehr 100 Prozent sein.

Aber es braucht doch jemanden, der diese Schule führt.

Klar muss ein Schulpräsident in Krisensituationen die Führung übernehmen und bestimmen, wo es durch geht, aber ein Schulpräsident im Jahr 2020 kann nicht in allen komplexen Bereichen den Überblick haben. So einen Menschen gibt es einfach nicht, obwohl – insbesondere an dieser Schule – dieser Anspruch herrscht.

Hatten Sie zu wenig Zeit für die strategische Ebene?

Viel zu wenig. Mein Amt ist zu einem grossen Teil durch das operative Tagesgeschäft ausgefüllt. Ich wollte diese Strukturen ändern. Meine Absicht, das Amt des Schulpräsidenten und dessen Aufgaben auf den Prüfstand zu stellen, das mag einer der Gründe sein, dass es zu Widerstand gekommen ist.

Das würde bedeuten, Sie reden weniger rein, was ja weniger Anlass für Konflikte geben und auf weniger Widerstand stossen sollte.

Freiheiten nimmt man zwar gerne an, und das wird auch geschätzt, aber man muss dann auch Verantwortung für seine Entscheide übernehmen. Bisher war es eine andere Kultur – sowohl auf Ebene der Schulleitungen wie auch bei der Behörde.

War denn Ihr Vorgänger Markus Mendelin zu stark? Liess er Schulleitungen und Behördenmitgliedern zu wenig Platz zur Entfaltung?

Nein, keineswegs. Ich schätze Markus Mendelin in höchstem Masse. Und er ist absolut kein Grund, dass ich mich nicht mehr für die nächste Legislatur zur Verfügung stelle. Markus Mendelin installierte und organisierte die Schule so, wie er es für richtig empfand. Und er tat dies ausserordentlich erfolgreich.

Lag es also an der Kommunikation, dass Sie Ihre neuen Ideen auch nicht entsprechend vermitteln konnten?

Einer der angesprochenen Mosaiksteine ist sicher in diesem Bereich zu finden. Ich versuchte, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Das gelang mir nicht. Bei meinem Entscheid gab es auch die Abwägung, wie gross die Chancen sind, meine Ideen umsetzen zu können.

Wie gross sahen Sie denn die Chance für die Wiederwahl?

Ich war guten Mutes, dass mich die Stimmbürger für eine zweite Amtsperiode gewählt hätten. Ich bin überzeugt, ich hätte es gepackt. Auch sicherte mir vor einem halben Jahr die Interpartei erneut die Unterstützung zu.

Wenn Sie doch mit der Behörde, den Parteien und anderen Akteuren ein gutes Einvernehmen hatten und auch Ihre Chancen zur Wiederwahl als gross angesehen haben, weshalb dann trotzdem der Rückzug?

Ich sehe wenig Chancen, mit meinen Ideen und Visionen zum Ziel zu kommen. Es gibt ja auch noch den Mittelweg oder einen Schritt zurück ins bewährte System, wie es bis jetzt gelaufen ist. Aber das ist nicht das, was ich will. Ich bin nicht der Typ, der so viele Kompromisse und Abstriche macht, wenn ich weiss, es ist nicht die Zukunft. Ich muss überzeugt sein von dem Weg.

Sie haben es also nicht geschafft, die Mehrheit von Ihren Ideen zu überzeugen?

Genau. Es geht um Argumente und Gegenargumente. Aber ich will betonen, das ist keine Kritik an der Behörde. Wir funktionieren als solche gut, gehen die Geschäfte lösungs- und sachorientiert an. Nur bei der zukünftigen Ausrichtung bin ich mit meinen Ideen nicht durchgedrungen.

Das tönt aber doch nach dem langen Schatten Mendelins.

Markus Mendelin hat diese VSG aufgebaut. Baut man eine Volksschulgemeinde als Präsident auf, ist man brutal im operativen Tagesgeschäft drin. Und Markus Mendelin hatte das bis zum letzten Tag in einer hohen Professionalität gemacht, mit enormem Wissen und Achtsamkeit. Ich kam und nahm mir vor, in gewissen Bereichen punktuell ein wenig zu justieren.

Wie lange gaben Sie sich Zeit für dieses Vorhaben?

Ich sagte immer, ich wünschte mir, drei Amtsperioden zu machen. In der Zeit wollte ich meine Erfahrung aus nun 30 Jahren Bildungswesen einbringen, von Zyklus 1 über die höhere Berufsbildung bis zur tertiären Stufe, mit einem Blickwinkel bis tief in die Wirtschaft hinein. Deshalb bin ich überzeugt, dieses System müsste man ein wenig justieren.

Sie sind 52 Jahre alt. Wie geht es für Sie im Sommer weiter?

Meine Frau und ich haben unsere Liegenschaft im Solothurnischen verkauft und uns stark zum Oberthurgau bekannt. Auf Januar hin ziehen wir von Oberaach nach Amriswil um.

Bereuen Sie den Entscheid zum jetzigen Zeitpunkt?

Nein, gar nicht. Wir beide fühlen uns sehr wohl im Oberthurgau.