Wie zwei Lokalpolitiker das Kreuzlinger Stadthaus-Debakel mit einer neuen Fragestellung lösen wollen Die Volksinitiative zur Freihaltung der Festwiese lasse zu viel Interpretationsspielraum zu, finden Christian Brändli und Alexander Salzmann. Sie bringen einen Gegenvorschlag zur Diskussion.

Die Visiere auf der Festwiese zeigen den umstrittenen Neubau an.

Die Gemeinderäte Christian Brändli und Alexander Salzmann, beide FDP, haben einen Gegenvorschlag zur Initiative zur Freihaltung der Festwiese ausgearbeitet.

Sie versprechen sich von diesem eine klarere Interpretation des Volkswillens.

Die erste Version der Botschaft zur Initiative ist vom Rat am 11. Juni zurück gewiesen worden. Die Zeit drängt. Bis November muss Klarheit herrschen.

Christian Brändli und Alexander Salzmann haben nach der letzten Gemeinderatssitzung keine Ruhe gefunden. Das Debakel um das Stadthaus beschäftigt die beiden FDP-Lokalpolitiker sehr. Fragen über Fragen seien nach der Debatte und der beschlossenen Rückweisung der Botschaft zur Initiative offen geblieben. Brändli erklärt:

«Es war uns ein Anliegen, für uns einmal die verschiedenen Szenarien durch zu skizzieren.»

Christian Brändli, FDP-Gemeinderat

Dies sei unabhängig von der Partei oder der Fraktion erfolgt. Die beiden Exponenten sind zum Schluss gekommen, dass die im Raum stehenden Szenarien «nicht zielführend sind und andere, neue Wege beschritten werden müssen.» Ihr Lösungsvorschlag sei neutral und könne sowohl die Befürworter wie die Gegner des Stadthauses auf der Festwiese zufrieden stellen, glauben Brändli und Salzmann.

Im Zentrum steht ein Gegenvorschlag zur Volksinitiative zur Freihaltung der Festwiese. Dabei soll folgende Frage gestellt werden:

«Wollen Sie an einem Stadthaus am Standort Festwiese festhalten?»

Und falls Nein:

«Wollen Sie nur an der Gestaltung der Festwiese und an einem unterirdischen Parkhaus festhalten?»

Brändli und Salzmann schlagen damit in eine alte Kerbe. Schon 2014 reichte die FDP eine Motion ein, die forderte, dass das Parkhaus und die Gestaltung der Festwiese vom Stadthausprojekt entkoppelt werden sollten. Die Motion wurde damals vom Gemeinderat abgeschmettert. «Das rächt sich jetzt.»

Initianten müssten sich bewegen

Bei einer Abstimmung über den Initiativtext würde vieles offen bleiben. Etwa ob die Initiative der ursprünglichen Abstimmung von 2017 gegenüber gestellt werden muss. Oder ob auf der Festwiese gar nie irgendetwas gebaut werden darf. Die Frage von Brändli und Salzmann ist klarer, beinhaltet aber doch den Kern der Forderung des Festwiesen-Komitees. Allerdings müsste dieses die Initiative zu Gunsten des Gegenvorschlags zurück ziehen, ansonsten würde alles noch komplizierter.

Technisch würde das so aussehen, dass der Stadtrat in der September- oder November-Sitzung die Botschaft erneut zur Diskussion bringt und vier Anträge stellt. Einen zur Gültigkeit der Initiative, über die gemäss Brändli noch «zu wenig diskutiert» worden ist. Einen zweiten zur Empfehlung betreffend Volksinitiative, einen dritten zum Gegenvorschlag, über den das Volk zeitnah abstimmen soll und einen letzten mit der Empfehlung zum Gegenvorschlag.

Alexander Salzmann, Gemeinderat FDP

Sobald sich der Gemeinderat entscheide, dem Volk den Gegenvorschlag zu unterbreiten, könnten die Initianten ihr Anliegen zurück ziehen, meinen Brändli und Salzmann. Brändli erklärt weiter:

«Es geht uns darum, möglichst schnell möglichst viel Gewissheit zu bekommen.»

Der von den Initianten vorgeschlagene Weg mit der Sanierung der Altbauten sei nicht so schnell umsetzbar wie suggeriert. «Auch hierfür müssen Kredite eingeholt und Wettbewerbe durchgeführt werden. Und auch hier könnte es Gegner geben.»

Für den Stadtrat, der momentan in der Pflicht sei, das Projekt Schlussstein zu forcieren, bestehe mit dem Gegenvorschlag die Chance, ein zweites Mal die Volksmeinung abzufragen. «Im Moment behindert sich leider alles gegenseitig. Wenn es so weiter geht, haben wir auch in zehn Jahren nichts», gibt Brändli zu bedenken.