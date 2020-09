Wie sich die Thurgau Indien Ladies als dritte Kraft im Schweizer Fraueneishockey etablieren wollen Im Sommer 2020 wurde aus den SC Weinfelden Ladies die Thurgau Indien Ladies. Und mit dem Umzug nach Kreuzlingen stiegen auch die Ambitionen des NLA-Klubs. Nicht nur die massive Verstärkung des Kaders mit mehreren Nationalspielerinnen zeugt davon. Daniel Monnin 24.09.2020, 04.30 Uhr

Die Spielerinnen der Indien Ladies hören Assistenztrainerin Anja Stiefel aufmerksam zu. Bild: PD

Jahrelang hiessen die Meister in der NLA der Frauen Lugano und ZSC Lions. Am Ende der Tabelle kämpfte der SC Weinfelden regelmässig tapfer gegen den Abstieg. Das soll sich in der Saison 2020/21 ändern – und wird sich auch. Verantwortlich dafür ist das neugegründete Frauenteam Thurgau Indien Ladies mit Sitz in Kreuzlingen.