«Wie in einer Bananenrepublik»: Die IG «Üs stinkt’s» kämpft gegen Fritteusengestank in der Arboner Altstadt

Der Fall Goody’s Deli ist nicht der einzige, welcher der Stadt Kritik einbringt. Reto Gmür weist auf eine unterirdische Bar beim Denner hin, welche offenbar lange Zeit ohne Notausgang betrieben worden ist. Ein weiteres Lokal an der St. Gallerstrasse soll ohne ordentliches Baubewilligungsverfahren umgebaut worden sein. Und ein Lokal an der Schlossgasse soll – ohne entsprechende Bewilligung – während sechs Monaten eine Gartenwirtschaft betrieben haben. «An anderen Orten werden zuerst die entsprechenden Bewilligungen eingeholt. In Arbon funktioniert das umgekehrt», sagt Gmür.

Dies trifft bekanntlich auch auf das «Rote Kreuz» zu, wo zwei nicht bewilligte Pergolen seit mittlerweile drei Jahren stehen. Beim Jacks-Pub, wo der Wirt bis über beide Ohren verschuldet war, wurde der Stadt sogar vorgeworfen, von den Problemen gewusst zu haben, weil sie selbst eine der Gläubiger gewesen war. Peter Wenk, Leiter Abteilung Einwohner und Sicherheit dementierte die Vorwürfe damals.

Dennoch brachten die Vorkommnisse Luki Auer auf den Plan: Kurz nachdem die Angelegenheit vor rund einem Jahr publik geworden war, reichte der CVP-Stadtparlamentarier eine Einfache Anfrage ein. Schon damals bemerkte er: «Es kommt immer wieder vor, dass sich in Arbon nicht alle korrekt an diese Gesetze halten.» Auf seine Frage, wie Gastrobetriebe in Arbon kontrolliert würden, schrieb die Stadt: «Die Polizei und die Securitas überwachen die in den Beschlüssen festgehaltenen Bedingungen.» Diese Organe würden von der Abteilung Einwohner/Sicherheit Aufträge erhalten, bestimmte Situationen zu überwachen. Bestünden die Probleme weiterhin, suche die Stadt das persönliche Gespräch. Uneinsichtige Verantwortliche würden von der Abteilung Einwohner/Sicherheit schliesslich eine schriftliche Verwarnung, teilweise mit Androhung des Patententzugs, erhalten.