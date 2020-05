Wie in einem Sandsturm: Dem Thurgauer Beachvolleyballprofi Marco Krattiger wirbelt es einiges durcheinander Nicht nur die Coronapandemie beeinträchtigt die Pläne des Amriswiler Olympia-Kandidaten Marco Krattiger. Das Duo Beeler/Krattiger bekommt vor den verschobenen Sommerspielen 2021 in Tokio auch noch einen neuen Trainer. Matthias Hafen 15.05.2020, 10.18 Uhr

Marco Krattiger verliert mit dem Weggang von Nationaltrainer Markus Egger eine Vertrauensperson. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 12. Mai 2018)

Normalerweise ist die Olympiavorbereitung ein langfristiges Projekt. Oft über vier Jahre, von den einen Spielen bis zu den nächsten. Möglichst werden in dieser Zeit keine einschneidenden Änderungen vorgenommen. Die Vorbereitung soll reibungslos verlaufen. Doch das Coronavirus bringt die Olympiapläne der Sommersportler ganz gehörig durcheinander – und im Fall des Beachvolleyballers Marco Krattiger auch noch ein Trainerwechsel.

Der 25-jährige Amriswiler und sein gut ein Jahr älterer Spielpartner Nico Beeler werden nur noch bis voraussichtlich Ende August mit Markus Egger trainieren. Dann wechselt der Schweizer Nationalcoach ins Trainingszentrum Zentralschweiz. Für Krattiger, der seit 2015 unter Egger trainiert, eine ungewöhnliche Situation.

Zwei Zimmerleute und der Architekt

«Ich hatte schon lange keinen Trainerwechsel mehr», sagt der Thurgauer. Wie einschneidend diese Veränderung im Beachvolleyball ist, umschreibt er so: «Wenn man unser Vorhaben als Bau eines Hauses betrachtet, so sind Nico und ich die Zimmerleute und Markus Egger der Architekt.» Der Trainer helfe, die Vorstellungen der beiden Spieler in die Tat umzusetzen. «Das ist komplett anders als etwa im Fussball, wo der Trainer einfach eine neue Philosophie über eine Mannschaft stülpen kann», so Krattiger. «Es ist vielmehr wie im Tennis, wo die Philosophie eines Trainers zum Spieler passen muss.» Auch ist im Beachvolleyball der Trainer eine Vertrauensperson für die Spieler. Fast 140 Tage pro Jahr sind Beeler/Krattiger unterwegs. Und oft dabei: Nationaltrainer Egger. «Da versteht es sich von selbst, dass wir nicht immer nur übers Beachvolleyball sprechen», so Krattiger. Egger sei in den vergangenen fünf Jahren auch Kollege geworden.

Aus diesem Grund ist Krattiger gespannt, welchen neuen Nationaltrainer der Schweizer Verband verpflichten wird. Mit ihm zusammen werden Beeler/Krattiger die Teilnahme an den verschobenen Olympischen Spielen 2021 in Tokio anstreben. «Ich schaue dem Wechsel gelassen entgegen», sagt Krattiger. Denn ein solcher Wechsel bedeute auch immer eine Chance auf neue Inputs. «Und ab und zu ein frischer Wind tut allen gut.» Da nimmt sich Krattiger nicht aus. «In den vergangenen Jahren haben Nico und ich nicht mehr so starke Fortschritte gemacht wie zu Beginn unserer Zusammenarbeit», sagt der Thurgauer. Insofern erhoffen sich die beiden vom Trainerwechsel gar einen Schub.

Auf dem Bau das eigene Leben schätzen gelernt

Krattiger möchte über die Olympischen Spiele 2021 hinaus aktiv bleiben. «Einen Olympia-Zyklus will ich sicher noch anhängen», sagt der Amriswiler. «Ich habe das Gefühl, dass ich noch immer besser werde.» Zudem habe gerade die Coronapandemie gezeigt, wie sehr er das Leben als Profisportler geniesse. In den vergangenen Wochen arbeitete Marco Krattiger im Holzbau-Geschäft seines Vaters mit und sagt: «Ich zolle all jenen grossen Respekt, die nach einem solchen Arbeitstag noch Zeit und Motivation für den Sport finden.» Seit dieser Woche ist für ihn und Partner Beeler das tägliche Training in Bern wieder möglich. Auf erste nationale Turniere hofft er schon im August. Die internationalen Beachvolleyball-Wettkämpfe sind alle bis vorerst Anfang September abgesagt.