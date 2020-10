Wie die Zuckerrüben am Bahnhof Bürglen vom Traktor auf den Zug umsteigen und so die Strasse entlasten Am Bahnhof Bürglen verladen Bauern ihre Zuckerrüben auf die Bahn für den Transport in die Fabrik nach Frauenfeld. Sie entlasten so die Strassen. Mario Testa 28.10.2020, 04.20 Uhr

Toni Pünter überwacht die Beladung der Waggons und kommuniziert über Funk mit dem Lokführer. Bild: Mario Testa

(Bürglen, 27. Oktober 2020)

Es rumpelt, quietscht und kracht am Bürgler Bahnhof. Aufgereiht wie auf einer Perlenkette warten die Traktoren mit den Anhängern vor der Verladestation für Zuckerrüben. In der Station angekommen, entleeren die Bauern ihre Fracht mit lautem Getöse in die Anlage, welche die Zuckerrüben über ein Förderband auf die nebenan stehenden Zugwaggons befördert.

Reto Beerli, Präsident Zuckerrübenverladevereinigung Oberthurgau (ZRVOT). Bild: Mario Testa

«Pro Tag verladen wir hier rund 1300 Tonnen Zuckerrüben auf die Bahn», sagt Reto Beerli, der die Anlage steuert. Er ist Präsident der Zuckerrübenverladevereinigung Oberthurgau (ZRVOT), welche die beiden Verladestationen in Oberaach und Bürglen betreibt. «Diese Woche sind wir an vier Tagen hier beschäftigt, nächste Woche dann nochmals an zwei, dann ist Schluss. Vergangene Woche waren wir in Oberaach. Insgesamt bringen wir so bis zu 14'000 Tonnen Zuckerrüben auf die Bahn.»

Güter auf die Schiene

Mit dem Bahnverlad wollen die Zuckerrübenpflanzer ihren Beitrag gegen verstopfte Strassen leisten. «Wenn wir alle aus dem Ober- und Mittelthurgau nach Frauenfeld fahren würden, wären wir ein grosses Hindernis für die übrigen Verkehrsteilnehmer», sagt Beerli.

Reto Beerli steuert die Anlage und kontrolliert das Abladen der Zuckerrüben. Bild: Mario Testa

«Etwa die Hälfte der Pflanzer östlich von Weinfelden nützt daher die Möglichkeit, ihre Zuckerrüben auf die Bahn zu verladen und so die Strassen zu entlasten.»

So entlasten die Bauern die Strassen um etwa 1400 Hin- und Rückfahrten mit den Traktoren nach Frauenfeld.

Auch finanziell sei es attraktiv, die Zuckerrüben mit der Bahn nach Frauenfeld zu bringen. «Es ist für die Bauern etwas günstiger als der Transport auf der Strasse. Es braucht weniger Diesel und die Traktoren und Anhänger verschleissen weniger. Zudem bedeutet es für die Fahrer weniger Stress und es liegt auch mal ein Znüni oder Schwatz drin.» Der Kanton fördert den Bahnverlad mit 3.50 Franken pro Tonne. Ein Franken geht als Anreiz direkt an die Bauern, mit dem Rest wird der Verlad finanziert.

Mit ihren Traktoren und Anhängern warten die Bauern auf das Abladen der Fracht am Bahnhof Bürglen. Bild: Mario Testa

Bauern fahren gemeinsam von Feld zu Feld

Aus Rücksicht auf die Anwohner beginnt der Verlad erst morgens um 7 Uhr, über Mittag gibt es eine stündige Pause. Die Bauern schliessen sich während der Verladetage zusammen und fahren gemeinsam von Rübenfeld zu Rübenfeld und dann nach Bürglen.

Mathias Huber, Bauer aus Erlen. Bild: Mario Testa

«Die Verlademaschine auf dem Feld misst die geladene Menge und auch in der Fabrik werden die Waggons nochmals gewogen. So kann man am Schluss genau abrechnen, wer wie viele Zuckerrüben beigesteuert hat», sagt Bauer Mathias Huber aus Erlen. Er könne auf diese Weise auch noch seine etwas älteren Wagen einsetzen.

«Mit diesem ‹Gschirr› würde ich sonst nicht mehr den ganzen Weg nach Frauenfeld fahren, da wäre ich doch nur ein grosses Hindernis.»

Toni Pünter prüft die Ladung der Bahnwaggons. Bild: Mario Testa

Der Verlad geht zügig vorwärts. Nach der Znünipause ist der erste Zug der Trans Rail AG mit zehn 50-Tonnen-Waggons bereits voll und bereit für die Fahrt nach Frauenfeld in die Zuckerfabrik. Weitere leere Waggons warten bereits darauf, beladen zu werden. «Wir ziehen die Waggons mit einer Seilwinde an der Verladestation vorbei. So können wir sie gleichmässig befüllen – auch wenn mal keine Lok da ist», erklärt Reto Beerli. «Die Anlage hier in Bürglen haben wir seit dem Jahr 1992. Zuvor war sie in Deutschland schon im Einsatz.»