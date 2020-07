Wie die Bischofszeller Bundesfeier in Zeiten von Corona aussehen wird

Amriswil hat seine Bundesfeier am 1. August im Schloss Hagenwil bereits Anfang Juni abgesagt. «Eine festliche Stimmung würde aufgrund der Coronavorgaben wahrscheinlich kaum aufkommen», liess der organisierende Verkehrsverein verlauten. Allerdings können die Amriswiler doch noch ein wenig feiern. Das Ensemble «Fröhlich z’muät» lädt am Abend des 31. Juli im Rahmen der «Amriswiler Konzerte» in die katholische Kirche ein. Das traditionelle Orgelgewitter wird ebenso wie der Schweizer Psalm nicht im Programm fehlen.

In Arbon wird am 1. August im Seeparksaal gefeiert. Gerade in einer solch ausserordentlichen Zeit erscheine eine Durchführung sinnvoller und notwendiger denn je, findet der Stadtrat. Allerdings müssen sich die maximal 300 Besucher vorgängig per E-Mail oder Telefon bei der Stadtkanzlei anmelden. Wer nicht vor Ort sein kann, dem bietet die Stadt Arbon die Gelegenheit, die Feier sowie die Fest- ansprache von Ernst Möhl per Liveübertragung auf der städtischen Facebook-Seite bequem von daheim aus mitzuverfolgen.

Die Stadt Romanshorn lädt die Bevölkerung traditionell am Morgen des 1. August zur Bundesfeier in die katholische Kirche ein. Die Festansprache hält in diesem Jahr die Kunsthistorikerin Katharina Ammann, Direktorin des Kunsthauses Aargau. Die Feier beginnt um 10.45 Uhr mit dem Glockengeläut. Pandemiebedingt gilt eine Maskenpflicht. Die Stadt Romanshorn stellt den Besuchern bei Bedarf Hygienemasken zur Verfügung. Allerdings muss der anschliessende «Romans-Hörnli»-Imbiss entfallen.