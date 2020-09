Wider den Balzverkehr: Die Stadt Romanshorn trifft strikte Massnahmen gegen Autoposer

«Ich wurde angefahren»: Eine Romanshornerin hat die Nase voll von Autoprotzern – sie wendet sich mit einem Brief an den Stadtrat

In Romanshorn leiden Anwohner seit Jahren unter Autoposern. Das Hochdrehen der Motoren dauere bis 3 Uhr morgens, steht in einem Brief an den Stadtrat. Dieser spielt mit dem Gedanken, beim Seepark eine Schranke zu bauen. Allerdings ist diese Idee in den letzten Jahren schon mehrmals aufgekommen – und gescheitert.