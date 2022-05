Pestalozzi-Schule in Sulgen gewinnt Wettbewerb

Der erste Preis geht nach Sulgen: Die 3. Oberstufe der Pestalozzi-Schule stellt das pfiffigste Kartoffelgericht der Schweiz her

Am Wettbewerb von Kartoffel.ch beteiligten rund 40 Schulklassen in der Schweiz. Die Abstimmung über die eingereichten Rezepte erfolgte im Internet. Die Pestalozzi-Schule in Sulgen nahm zum zweiten Mal teil und gewann diesmal.