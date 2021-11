Energie Kreuzlingen plant Neubau ausserhalb des Stadtzentrums

Wettbewerb Energie Kreuzlingen will raus aus dem Stadtzentrum: Jetzt sind die Architekten und Projektplaner gefragt Einen Neubau im Industriegebiet Sonewise wollen sich die Kreuzlinger Werkbetriebe gegen 20 Millionen Franken kosten lassen. Die Ausschreibung für den Projektwettbewerb hat begonnen. Urs Brüschweiler 12.11.2021, 17.01 Uhr

Das Gebäude der damaligen Elektrizitätswerk Kreuzlingen Emmishofen AG von 1905 (die Aufnahme von 1935 zeigt es nach der Aufstockung) ist immer noch Bestandteil der heutigen Bürogebäude. Bild: PD/Stadt Kreuzlingen

«Wir sind auf dem richtigen Weg, das Projekt ist sehr gut aufgegleist.»

Thomas Beringer

Stadtrat Kreuzlingen (EVP) Bild: Andrea Stalder

Das sagt Stadtrat Thomas Beringer. Und es ist dabei nichts weniger als ein Generationenprojekt, welches Energie Kreuzingen, die einstigen Technischen Betriebe, gerade in die Wege leitet. Man will ein neues Betriebsgebäude bauen. Ab 12. November läuft die Ausschreibung für einen Projektwettbewerb. Gesucht sind Planerteams, die für den Neubau auf der grünen Wiese ihre Lösungsvorschläge einreichen. Als Bauplatz auserkoren wurde das Areal Sonewise (Parzelle 6484), das sich bereits im Eigentum der Stadt befindet und direkt vis-à-vis dem Werkhof der Bauverwaltung liegt.

Bereits im Mai 2020 hatte sich der Stadtrat für einen Neubau an diesem Standort ausserhalb des Stadtzentrums entschieden. Die bauliche Ertüchtigung der aktuellen Gebäude und Infrastruktur an der Nationalstrasse 27 käme fast gleich teuer zu stehen, stellte man fest. Die Werkbetriebe blieben dabei aber in Funktionalität und in den Räumlichkeiten weiter eingeschränkt. Ausserdem befinde man sich heute mitten in einem Wohngebiet, wo der Betriebsverkehr etwa die Schulwegsicherheit tangiere.

Auf diesem Landstück im Sonnenwiesen-Areal wollen die Technischen Betriebe neu bauen. In direkter Nachbarschaft zum Werkhof der Bauverwaltung (hinten im Bild). Bild: Urs Brüschweiler (Jan. 2021)

Zusatzschlaufe übers Mowag-Areal

Im vergangenen Januar bewilligte das Stadtparlament, wenn auch nur mit knapper Mehrheit, einen Planungskredit in Höhe von 1,2 Millionen Franken für dieses Aussiedlungsprojekt. Einige Gemeinderäte hatten dabei noch angeregt, von der Mowag nicht mehr genutzte Industrieflächen in Emmishofen zu prüfen. «Wir haben diese Zusatzschlaufe gemacht», erklärt Thomas Beringer. Man habe sich das Areal angeschaut und gar offerieren lassen. Der Stadtrat sagt:

«Die Quintessenz war jedoch, dass ein Projekt hier für uns zu teuer würde.»

Die Gebäude hier seien teils älter als die heutigen von Energie Kreuzlingen. Man hätte sie also zuerst rückbauen müssen, um dann einen Neubau zu erstellen. «Und wir möchten dieses Areal auch gerne dem Markt überlassen.»

So ist man wieder beim ursprünglichen Vorhaben angelangt. Ein Neubau auf dem Areal Sonewise, der schon aus einer Machbarkeitsstudie als «beste Variante» hervorgegangen war. Und nun wird konkret geplant: Mit einem einstufigen, offenen Projektwettbewerb sucht Energie Kreuzlingen einen gesamtheitlichen Lösungsvorschlag. Man hoffe, dass sich auch Planer aus der Region beteiligten, heisst es in einer Mitteilung.

18,4 Millionen Franken Kostenvorgabe

18,4 Millionen Franken mit einer Genauigkeit von plus/minus 25 Prozent habe man in der Ausschreibung als Kostenvorgabe definiert, verrät Stadtrat Thomas Beringer.

«Wir haben die Projektkriterien eng definiert.»

Man habe dies getan, um diesbezüglicher Kritik, wie es sie bei städtischen Projekten auch schon gab, entgegenzuwirken. Gebaut werden sollen am neuen Ort Büros, Lager, Werkstätten, Technikräume und eine Fahrzeughalle für Energie Kreuzlingen. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit in Seenähe sei keine Tiefgarage möglich und eine Pfählung nötig. Aber man habe dies alles berücksichtigt in der Wettbewerbsausschreibung, sagt Beringer.

Das Bürogebäude der TBK an der Nationalstrasse 27. Es könnte verkauft werden, wenn die Werkbetriebe den Neubau realisiert haben. Bild: Donato Caspari

(19. April 2010)

Das Volk entscheidet 2023

Bis am 4. März können die Teams nun ihre Beiträge auf der Plattform simap.ch einreichen. Noch vor den Sommerferien werde eine Fachpreis- und Sachpreisjury einen Sieger auswählen und vorstellen. Mit einem Projektkredit im Gemeinderat rechnet Stadtrat Thomas Beringer für Anfang 2023, eine Volksabstimmung wäre danach ebenfalls noch nötig.