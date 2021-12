Kreuzlinger Coiffeuse gewinnt nationalen Berufswettbewerb

Kreuzlingen «Ich kreiere nicht nur Frisuren»: Die Coiffeuse Julia Züger belegt bei einem nationalen Wettbewerb den ersten Platz Die Coiffeuse Julia Züger hat beim Swiss Hair Talent Digital 2021 in der Kategorie «Relooking» gewonnen. Dabei ging es um eine individuelle Stil- und Typveränderung. Julia Züger arbeitet im Kreuzlinger Salon «Coiffure Guldner». Werner Lenzin 15.12.2021, 16.45 Uhr

Julia Züger vervollständigt die Frisur ihres Chefs Sergio Guldner im Beisein von Andrea Giorgio Gagliardi, Präsident Sektion Thurgau Coiffeur Suisse. Bild: Werner Lenzin

«Für mich ist es das Schönste, jeden Tag mit Herz und Seele meiner Berufung zu folgen und mit meinem kreativen Schaffen Freude zu bereiten», sagt die Coiffeuse Julia Züger strahlend. Sie lebt vor, dass man in diesem Beruf die Mode auch selbst leben muss.

«Als Coiffeuse kreiert man nicht nur Frisuren, sondern ist auch Zuhörerin und Beraterin.»

Insbesondere während des Lockdowns hätten die Kundinnen und Kunden den privaten Austausch in Verbindung mit der beruflichen Tätigkeit geschätzt. Für Julia Züger ist es ein schönes Gefühl, wenn ihre Kundschaft glücklich den Salon verlässt. Zielstrebig, ehrgeizig und perfektionistisch übt sie ihren Beruf im Kreuzlinger Salon «Coiffure Guldner» aus.

Es war nicht ihr erster Wettbewerb

Mit Blick auf die Pandemie entschlossen sich die Verantwortlichen von Coiffure Suisse für die Ausschreibung des Wettbewerbs Hair Talent Digital 2021. Die junge Coiffeuse erklärt:

«Angespornt von meinem Arbeitgeber Sergio Guldner und aus eigener Motivation entschloss ich mich zur Teilnahme an dieser digitalen Konkurrenz.»

Mit dieser Frisur gewann Julia Züger den Wettbewerb. Bild: PD

Für sie war das Mitmachen an einem solchen Wettbewerb kein Novum: Im vergangenen Jahr belegte sie bei diesem Wettbewerb den 3. Platz bei den Herren, dreimal war sie am Lehrlingswettbewerb «Let’s Show Hair Nachwuchswettbewerb» in Weinfelden dabei und ebenso viele Male gewann sie dort den Pokal in der Kategorie Freestyle.

Die Wettbewerbsaufgabe bestand für sie darin, in der Kategorie «Relooking» eine individuelle Stil- und Typveränderung mit bildlicher Vorher- und Nachherdarstellung im Kreuzlinger Salon zu kreieren. Die beiden Bilder vor und nach dem Frisieren gelangten elektronisch zu einer Jury.

Als Gewinn gibt es einen Pokal und 500 Franken

Im Victoria Jungfrau Grand Hotel in Interlaken durfte Julia Züger im Beisein von Vertretern von Coiffure Suisse anlässlich eines feierlichen Aktes einen Pokal und eine Preissumme von 500 Franken entgegennehmen. Ihr Arbeitgeber und Coach, Sergio Guldner, freut sich:

«Ich bin stolz auf diese Leistung und es ist schön, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat.»

Ihm ist es wichtig, dass von Seiten des Verbandes jungen Talenten und dem Berufsnachwuchs generell diese Möglichkeit geboten wird. Andrea Giorgio Gagliardi, Präsident Sektion Thurgau Coiffeur Suisse, gratuliert der stolzen Gewinnerin und überreicht ihr einen Blumenstrauss:

«Wir sind bestrebt, gute Berufsleute heranzubilden, und wir unterstützen die Ausbildung von Ausbildnerinnen und Ausbildnern.»

Ab nächstem Sommer wird Julia Züger im Kreuzlinger Salon für die Ausbildung von Lernenden verantwortlich sein.