Mehr Druck auf der Leitung: Gemeinde Bürglen baut ein Reservoir

Neues Reservoir bringt mehr Druck in die Leitungen von Moos und Istighofen

Am Dienstagnachmittag hat der Bürgler Gemeindepräsident Kilian Germann den Spatenstich für das neue Wasserreservoir in Wertbühl vorgenommen. Es soll die Versorgungssicherheit in der Gemeinde verbessern.