Frühlingsmarkt Wertbühl: Viele Besucher trotz eisiger Kälte

Wertbühl Frühlingsmarkt im Schneetreiben Am Samstag und Sonntag fand in Wertbühl die elfte Ausgabe des beliebten Marktes statt. Trotz der Kälte kamen viele Besucherinnen und Besucher. Christoph Heer 03.04.2022, 16.45 Uhr

Mit Kappe, Jacke und Regenschutz gut eingekleidet flanieren die Besucherinnen und Besucher durch die Stände des Frühlingsmarkts in Wertbühl. Bild: Benjamin Manser

Samstagnachmittag im beschaulichen Dörfchen Wertbühl. Wer den verschneiten Frühlingsmarkt besuchen will, muss zuerst einen kleineren Fussmarsch hinter sich bringen; denn, und das ist immer so, stehen die letztparkierten Autos mehrere hundert Meter vom Ort des Geschehens entfernt. Hätte der Wertbühler Frühlingsmarkt eine Woche eher stattgefunden, wären Sonnenbrillen und Sonnencreme von Nöten gewesen.

Kurze Verschnaufpause in der Festwirtschaft am Frühlingsmarkt. Bild: Benjamin Manser Ein «Grüezi» eingangs des Marktes für die Besucherinnen und Besucher. Bild: Benjamin Manser Besucherinnen und Besucher schlendern entlang der Stände. Bild: Benjamin Manser Das Wahrzeichen von Wertbühl: die katholische Kirche mit der Zwiebelkuppel auf dem Turm. Bild: Benjamin Manser Auch Vierbeiner kommen mit an raus an die Kälte. Bild: Benjamin Manser Der Regenschirm, ein praktisches Accessoire am verschneiten Frühlingsmarkt. Bild: Benjamin Manser Warm eingepackt lässt es sich auch beim garstigen Wetter rumtoben. Bild: Benjamin Manser Eine Besucherin inspiziert die Auslage eines Standes. Bild: Benjamin Manser Besucherinnen und Besucher schlendern entlang der Stände. Bild: Benjamin Manser Hasen- und Katzenfiguren aus rostigem Stahl. Bild: Benjamin Manser An der Festwirtschaft sind warme Getränke und Grilladen besonders gefragt. Bild: Benjamin Manser Der Blick in die verschneite Weite durch einen Stand. Bild: Benjamin Manser Mit Blachen schützen die Marktfahrer sich und ihre Ware. Bild: Benjamin Manser

Am Samstag und Sonntag hingegen waren es Winterjacke, Handschuhe und Mütze. Abhalten liessen sich die Besucherinnen und Besucher vom garstigen Wetter nicht. Zu Hunderten strömten sie heran, die Meisten aus der umliegenden Region, zahlreiche aber auch von weit ennet der Thurgauer Kantonsgrenze. Zum Beispiel trifft man auf eine junge, vierköpfige Familie aus Konstanz. Sie waren in Wil an einem anderweitigen Anlass, sahen dann auf dem Nachhauseweg eine Werbetafel dieses Marktes und liessen sich nicht von einem Besuch abbringen. «Das Angebot hier ist ja riesig», sagt der Vater lachend.

«Da muss man fast zweimal durch die Marktstände schlendern.»

Die beiden Kinder schwärmen indes vom Süssigkeitenstand und bewegen sich erst von diesem weg, als die Eltern ihnen eine Zuckerwatte gekauft haben.

Zufriedene Marktfahrer entlang der Strasse

Jörg und Luzia Schmidhauser. Bild: Christoph Heer

Hört man sich bei den Standbetreibern um, so fällt das Fazit überaus einheitlich aus. «Es kommen so viele Besucher wie sonst auch. Zudem sind sie gut gelaunt und kauffreudig, so ist das Ausharren mit kalten Händen viel weniger schlimm», sagt Jörg Schmidhauser aus Engwilen. Er und seine Frau Luzia stehen mit ihrem Stand am Eingang zum Markt und verkaufen Holzartikel. «Alles in stundenlanger, tagelanger, ja wochenlanger Arbeit selber hergestellt. In der Coronazeit auch kein Wunder, hatten wir viel Zeit, unsere Holzartikel herzustellen», sagt Jörg Schmidhauser und zeigt eine seiner Holzeulen.

Beat und Romy Inauen. Bild: Christoph Heer

Gleich gegenüber wird noch einmal viel Holziges angeboten. Der Chef des Standes hat zudem eine spannende Geschichte zu erzählen. «Ich bin in Wertbühl aufgewachsen, so ist es jeweils wie ein Nachhausekommen, wenn ich mit meiner Frau Romy, am Markt teilnehme», sagt Beat Inauen, heute im solothurnischen Nuglar wohnhaft. Aus einheimischem Holz erarbeitet er Schönes und Nützliches für den täglichen Gebrauch.

Selbstredend fehlen weder Angebote in den Segmenten Schmuck, Bienenhonig, Fleisch und Käse, Feuersäulen, Tischgedecke, oder die altbewährten Stricksachen. Einmal mehr ein Frühlingsmarkt, der seines Namens würdig ist, trotz Frau Holles Weiss von oben.