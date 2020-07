Wer hat an der Tafel gedreht? Bei Oberaach hat jemand kurz vor einem Blitzer die Tempoangabe manipuliert Durch ein manipuliertes Verkehrsschild zwischen Oberaach und Engishofen kam es bei Autofahrern zu Verwirrung – und auch zu Bussen. Manuel Nagel 30.07.2020, 04.10 Uhr

Zweimal dieselbe Verkehrstafel: einmal in umgekehrter Richtung mit der Geschwindigkeitsbegrenzung «Generell 50», unmittelbar nach der Kurve steht der Blitzer, ... Bild: Manuel Nagel (Engishofen, 24. Juli 2020)

Lustig ist es nicht. Vor allem nicht für jene, die an jenem Sonntag, dem 19.Juli, gleich zweimal in die Falle getappt sind. Einerseits in die Geschwindigkeitsfalle, andererseits aber auch in die Falle eines Schildermanipulators. Was war passiert?