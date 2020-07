Wer aufatmen kann: So viele Thurgauer haben einen negativen Coronatest Neuerdings veröffentlicht der Kanton Thurgau auch Zahlen, wie viele Personen negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Interessant: Ende Juni waren die Zahlen besonders hoch. Das hängt mit dem Militär zusammen. Sebastian Keller 11.07.2020, 05.10 Uhr

Für ein Coronatest ist ein Mund- und Nasenabstrich notwendig. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Anfang März wurde die erste Thurgauerin positiv auf das Coronavirus getestet. Mittlerweile sind es 410; 18 Personen verstarben an den Folgen der Lungenkrankheit. Die Entwicklung der Infizierten veröffentlichte der Kanton schon früh – auf Twitter beispielsweise.

Wie viele Personen jeweils ein negatives Testergebnis erhalten haben, war lange nicht bekannt. Bis jetzt. Auf der Plattform für offene Behördendaten sind seit Neustem auch diese Zahlen zu finden. Die Zeitreihe reicht bis Mitte Mai zurück.

Das Pendel schlägt Ende Juni aus

Die Zahlen ermöglichen eine Einschätzung, wie intensiv getestet wird. 7661 Personen konnten in den bald zwei Monaten beim Erhalt des Resultats aufatmen. Die Anzahl Tests pro Tag variiert stark. Am letzten Tag im Mai waren es sieben, an den beiden letzten Julitagen hingegen 449 und 474.

Für diesen Ausschlag nach oben hat Miriam Hetzel vom kantonalen Informationsdienst eine Erklärung: «Wir gehen davon aus, dass hier die Testungen der Armee ausschlaggebend sind.» Denn: Ende Juni wurden zum Start der Sommer-RS alle neuen Rekruten auf eine mögliche Infektion getestet. Schweizweit mussten 11828 Rekruten für einen Nasen-Rachen-Abstrich antreten; bei 38 fiel der Test positiv aus. Wenn überhaupt, dürften nur wenige davon im Thurgau betroffen gewesen sein. Die Zahl der Infizierten stieg an jenen Tagen kaum.

Doch wie kommt der Kanton überhaupt zu den Zahlen? Hetzel erklärt: Die medizinischen Laboratorien seien verpflichtet worden, auch die negativen Testresultate Sars-CoV-2 zu melden. Ärzte selber hätten hingegen keine Meldepflicht bei negativen, wohl aber bei positiven Resultaten. Eine Aussage zur Höhe einer möglichen Dunkelziffer will die Sprecherin des Kantons nicht machen: «Das wäre reine Spekulation.»

Nach Reise in Risikoland: Ab in die Quarantäne

Seit dem 6. Juli müssen sich Reisende aus Risikoländern spätestens zwei Tage nach ihrer Rückkehr bei ihrem Wohnkanton melden. Sofort nach der Einreise in die Schweiz haben sie sich für zehn Tage in Quarantäne zu begeben. Damit soll verhindert werden, dass sie das Coronavirus als ungewolltes Souvenir einschleppen und weiterverbreiten. Dazu hat der Kanton ein Onlineformular aufgeschaltet.

Eine Zahl, wie viele wegen einer Reise in Quarantäne sind, gibt der Kanton nicht preis. Miriam Hetzel sagt aber: «Wir haben über unser Onlineformular bereits erste Anmeldungen von bevorstehenden Rückreisen erhalten.» Mit den Ferien dürfte die Hochphase eben begonnen haben.

Auf der Liste der Staaten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko figurieren derzeit 29 Länder: so etwa die USA, Katar, Schweden, Nordmazedonien oder Peru. Wer sich nicht an Vorschriften hält, muss mit monetären Sanktionen rechnen. An prominenter Stelle in einem Informationsschreiben ist diese in fetter Schrift vermerkt: «Wer sich einer Quarantäne entzieht, begeht nach Artikel 83 des Epidemiengesetz eine Übertretung, die mit Busse bis zu 10000 Franken bestraft wird.»

Der Thurgauer Gewerbeverband hat eine Mitteilung des Kantonsärztlichen Dienstes seinen Mitgliedern weitergeleitet. Darin werden die Arbeitgeber um Unterstützung bei der «Bekämpfung des Coronavirus» gebeten. Der Verband ergänzt, «dass für Quarantänemassnahmen aufgrund von Auslandsreisen in Risikogebiete grundsätzlich kein Anspruch auf Erwerbs­ausfallentschädigung besteht».