Weinfelden: Tanz und Tingeltangel bei der Premiere der Wega

Wenn WEGA Wär Sturm, Modeschau und 5000 Besucher: So sah es an der ersten WEGA 1952 aus Am Donnerstag hätte die Wega ihre Tore geöffnet. Wegen Corona fällt sie bereits zum zweiten Mal in Folge aus. Ein Blick zurück zeigt: Auch an der allerersten Wega im Jahr 1952 lief nicht alles glatt. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.20 Uhr

Die erste Wega wurde am 27. September 1952 eröffnet. Bild: Archiv «Thurgauer Zeitung»

Am Samstag, den 27. September 1952, wurde die allererste Wega durch den damaligen Weinfelder Gemeindeammann Bornhauser eröffnet. Die Gewerbemesse, «ein fröhlicher Markt mit 80 originellen Ständen», stand jedoch wettertechnisch unter gar keinem guten Stern. Ein heftiger Sturm fegte über die Schweiz und rüttelte auch an den Ständen der Aussteller und Verkäufer. «Der Sturm riss ungeduldig an den Flaggen am Eingangsportal», schreibt die «Thurgauer Zeitung» anno dazumal.

In Zürich soll der Sturm gar die «Gewalt eines Orkans» angenommen haben. Geschwindigkeiten von 140 Stundenkilometer wurden gemessen. Es kam also nicht so wie in der Vortags erschienen Vorschau beschrieben: «Man geht immer gern nach Weinfelden, wenn man nicht gerade mit der Kriminalkammer oder dem Schwurgericht als Angeklagter zu tun hat. Denn Weinfelden spricht durch die Landschaft an. Und an der Wega sollen auch jahrmärktlicher Tanz und Tingeltangel das Geschäftliche fröhlich umranken. Der Rest ist der Sonne überlassen.»

Ein Ring auf dem Marktplatz

Die Messe selbst war damals noch auf dem Marktplatz zu finden, OK-Präsident war Max Schönholzer. Aussteller und Verkäufer hatten sich in einem Ring rund um den Platz zusammengeschlossen. «Mitten im Platz ist eine Wirtschaft eingerichtet, die am Freitag bei Sturm und Regen noch nicht viel Zuspruch genoss», heisst es in der Zeitung. Besondere Beachtung fand hingegen der «rebengeschmückte Degustationsstand, an dem rund ein Dutzend Weine vom Ottenberg ausgeschenkt wurden.»

Um auch den Bauern etwas zu bieten, hatte man in der Markthalle einen Stall mit braunem Mustervieh eingerichtet. Robert Züllig aus Neukirch sprach dort über die Bekämpfung der Tierseuchen und beurteilte bei den Vorführungen die Qualitäten der Tiere.

Die Sonne zeigte sich am Sonntag

Nachdem die Eröffnung am Samstag ziemlich ins Wasser fiel, zeigte sich der Sonntag dafür von seiner schönsten Seite. «Ohne Übertreibung kann man feststellen, dass der Besuch die Höchstfrequenzen der besten Weihnachtsausstellungen wesentlich überschritten hat», schreibt die «Thurgauer Zeitung». Man zählte mehr als 5000 Besucher an diesem einen Tag. Zufrieden wird weiter angemerkt, dass «mit Genugtuung festgehalten werden darf, dass die Wega beim Publikum die in sie gesetzten Erwartungen übertroffen hat».

Die Besucher kamen dabei nicht nur aus Weinfelden, sondern vor allem nachmittags mit dem Zug von ausserhalb in grossen Scharen an die Wega. Auch eine Modeschau durfte nicht fehlen sowie auch das Wega-Bähnli, welches dem Andrang der Besucher kaum gewachsen war, wie es heisst. «In einfachem aber sehr ansprechendem Rahmen haben die Weinfelder mit ihrer Wega etwas Originelles geschaffen, das grosse Unternehmungslust verrät», resümiert der Zeitungsschreiber.

Bereits damals gab es ein Wega-Bähnli

Damals schon dabei und beliebt: Das Wega-Bähnli Bild: Archiv Martin Sax

Wie es in einem weiteren Zeitungsbericht übrigens heisst, diente das Wega-Bähnli ganz zu Beginn dazu, die Besucher vom Bahnhof auf den Marktplatz zu fahren. Es war wohl das alte Landi-Bähnli von der Landi-Ausstellung in Zürich, welches in neuer Aufmachung nun an der Wega seinen Dienst verrichtete.

Ein Jahr darauf wurde erneut eine Wega ausgerichtet. Wiederum mit Veranstaltern auf dem Marktplatz. Diesmal stand die Landwirtschaft noch mehr im Fokus. Zum Mustervieh gesellten sich nun auch Hornvieh sowie Schweine. «Sauen und Eber der ersten Garnitur sollen auftreten», heisst es 1953 in der «Thurgauer Zeitung».