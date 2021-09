Räbeblatt: Ärzte freuen sich über die Nicht-Wega

Wenn Wega wär Räbeblatt: Ärzte freuen sich über Nicht-Wega In ihrer Glosse versetzt sich TZ-Redakteurin Sabrina Bächi in die Position einer Ärztin, welche die positiven Seiten der abgesagten WEGA 2021 auflistet. Sabrina Bächi 30.09.2021, 04.30 Uhr

Haxen essen ist Kult an der Wega. Bild: Andrea Stalder

«Gott sei Dank ist keine Wega», heisst es allenthalben in den Weinfelder Arztpraxen. Denn wenn die schönsten fünf Tage in der heimlichen Hauptstadt anbrechen, herrscht Hochbetrieb im Gesundheitssektor. Nebst unzähligen Alkoholvergiftungen und auf Stürze zurückzuführende Verletzungen kommen etliche Magenverstimmungen notfallmässig in die Praxis.