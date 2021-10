Wenn WEGA wär «Ich will mich nicht in Selbstmitleid suhlen»: Wega-Geschäftsführer erzählt, was er macht, weil keine Messe ist Normalerweise wäre Gregor Wegmüller in diesen Tagen unter Hochdruck am Arbeiten. Die Wega ist der Jahreshöhepunkt im Messejahr. Nun ist er aufgrund der Absage aber nicht einmal in Weinfelden. Er erzählt warum. Sabrina Bächi 01.10.2021, 13.19 Uhr

Gregor Wegmüller ist Messeleiter und Geschäftsführer der Wega. Dort, wo er sitzt, wäre an der Wega das Messebüro und der Wega-Tower. Bild: Ralph Ribi

Dieses Wochenende wäre Wega gewesen, wie geht es Ihnen?

Gregor Wegmüller: Es ist ein trauriger Moment, eigentlich ist jetzt der Jahreshöhepunkt, im Nonstop-Modus. Klar, es ist zwar ruhiger, dafür ist die Zeit mit Wehmut verbunden.

Was vermissen Sie, weil nicht Wega ist?

Ich vermisse die Menschen und die Masse an sich. Aber ich bin dem traurigen Gefühl dieses Jahr bewusst aus dem Weg gegangen.

Wie meinen Sie das?

Ich bin gerade in Spanien in den Ferien. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, während der Wega-Tage nicht in Weinfelden zu sein. Vor allem auch, weil die Leute, wenn sie mich sehen, im Dorf Mitleid zeigen, weil ja eben keine Wega ist. Das ist zwar sehr schön, aber ich will mich nicht im Selbstmitleid suhlen.

Sind Sie denn ein bisschen eifersüchtig auf die Olma-Veranstalter?

Nein. Für die Branche ist es super, dass sie die Olma durchführen können. Das Zertifikat ist derzeit halt das einzige Mittel, um Veranstaltungen überhaupt durchzuführen. Aus bekannten Gründen geht das an der Wega nicht, aber ich bin gespannt, was die Olma für Erfahrungen macht. Ich bin etwas skeptisch, ob Messefeeling aufkommt. Aber ich werde es selber sehen und erleben, wir von der Wega werden bestimmt an die Olma gehen.

Sie sprechen das Zertifikat an, ist das auch für Weinfelder Messen eine Option?

Ich denke schon. Wir haben es bei der Schlaraffia gesehen. Virtuell ist es einfach nicht dasselbe.

Wenn Sie zurückblicken, wie hat sie Ihre Arbeit verändert in der Coronazeit?

Seit Beginn der Krise mussten wir zwölf Veranstaltungen absagen. Nur drei Messen konnten wir durchführen. Des Weiteren befinden wir uns immer noch in Kurzarbeit und emotional war die Zeit enorm schwierig.

Inwiefern?

Die Ungewissheit, ob nun die Wega stattfinden kann oder nicht, war mental enorm belastend. Wir sind uns zwar Stress gewohnt und während der Wega vor allem auch mit Herausforderungen, Problemen oder negativen Meldungen konfrontiert, aber dass die Wega ausfällt, war vergangenes Jahr schon bahnbrechend. Dass sie aber auch ein zweites Mal ausgefallen ist, ist bahnbrechend.

Wie gehen Sie mit dieser mentalen Belastung um?

Ich habe es schon immer so gemacht, dass ich nach der Wega in die Ferien ging. Als psychohygienische Massnahme bin ich darum dieses Jahr über die Wega-Tage in den Ferien. Wie gesagt, ganz bewusst.

Wie sieht es finanziell aus mit der Wega?

Wir haben natürlich zwei Minusjahre mit Ausgaben und keinen Einnahmen. Pro Jahr verlieren wir dadurch rund 100'000 Franken. Derzeit können wir das verkraften. Zum einen, weil wir dank Kurzarbeit immer noch Unterstützung vom Staat erhalten. Zum anderen, weil die Wega zwar eine AG ist, die Dividenden jedoch nicht den Aktionären ausbezahlt werden, sondern der Gewinn immer an die Wega zurückfliesst. Dadurch haben wir Erspartes. Man muss sich schon bewusst sein, dass wir in einer krisenanfälligen Branche arbeiten, daher wurde das seit Jahren so gemacht. Darüber sind wir nun sehr froh. Aber man muss sich auch im Klaren sein, dass die Wega trotz eines Umsatzes von 1,4 Millionen lediglich nur einen fünfstelligen Gewinn erzielt.

Wenn es nächstes Jahr eine Wega gibt, wie sieht diese aus?

Wir hoffen sehr, dass es eine gibt, aber wenn, dann sieht sie allwäg nicht viel anders aus als sonst. Es ist nicht möglich, die Wega zu verlängern oder noch grösser zu machen. Mit den Kapazitäten stossen wir mit dem normalen Besucheransturm schon an die Grenzen, etwa bei den Parkplätzen oder den WCs. Aber es gibt etwa eine Sonderschau vom Militär, auf die ich mich sehr freue. Und auch die Gastregion steht schon. Ich denke aber, dass sich die Weganer sowieso freuen, dass endlich wieder Wega ist. Durch die Krise lernen wir solche Veranstaltungen wieder zu schätzen.