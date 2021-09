Die Königin reicht ihre Krone weiter - Larissa Häberli tritt ab

Wenn Wega Wär «Ich bin viel lockerer geworden» Larissa Häberli geht als die Thurgauer Apfelkönigin in die Geschichte ein, die am längsten amtieren durfte. Nach zwei Jahren gibt die 22-Jährige am Samstag nun ihre Krone weiter und blickt mit grosser Zufriedenheit zurück auf ihre Amtszeit. Mario Testa Jetzt kommentieren 29.09.2021, 18.09 Uhr

Larissa Häberli, die Thurgauer Apfelkönigin 2019–2021, posiert im Obstgarten ihrer Familie in Mauren.

Bild: Benjamin Manser

Posieren Sie gerne für Fotografinnen und Fotografen?

Larissa Häberli: Ja, ich werde sehr gern so fotografiert, ich finde solche Shootings sehr cool. An viele Anlässe konnte ich in den vergangenen zwei Jahren ja auch nicht gehen, deshalb gab es doch viele mehr Fotoshootings oder Videodrehs.

Welches war der spannendste Dreh, den Sie als Apfelkönigin machen durften?

Erst kürzlich haben wir drei Werbespots über die Vielfalt der Früchte gedreht. Das war toll. Es waren Videoclips für die Sponsoren.

Larissa Häberli posiert für den TZ-Fotografen Benjamin Manser in der Apfelplantage in Mauren. Bild: Mario Testa

Aufgrund der Pandemie hatten Sie deutlich weniger Anlässe als Ihre Vorgängerinnen. Gab es für Sie trotzdem ein paar schöne Anlässe?

Im ersten Jahr waren es etwa 20 Anlässe, über beide Jahre gesehen etwa 55 – davon viele Shootings. Aber ich durfte auch an viele tolle gesellschaftliche Anlässe. Zum Beispiel an die Berufsmesse in Weinfelden, an ein Schwingfest in Bern oder an den Tag der offenen Schiffe in Basel. Auch an den Thurgauer Apéro in Arosa hab ich sehr schöner Erinnerungen – und die vielen Auftritte in unserem schönen Kanton.

Sie tragen eine Schärpe mit der Inschrift Thurgauer Apfelkönigin 2019–2021. Ist das bereits ihre zweite?

Ja, die habe ich erhalten, als ich ein zweites Jahr anhängen durfte. Die erste Schärpe habe ich aber natürlich immer noch. Die neue findet sicher bald ein schönes Plätzchen in unserer frisch renovierten Stube.

Die 22-jährige Larissa Häberli wohnt in Mauren auf dem elterlichen Bauernhof.

Bild: Benjamin Manser

Was bedeutet Ihnen der Titel Thurgauer Apfelkönigin?

Sehr viel. Anfangs habe ich es gar nicht so realisiert. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wie die Leute das schätzen, was man macht. Sie begegnen mir immer mit grosser Freude.

«Die Apfelkönigin wurde ein Teil von mir.»

Am Samstag wird nun Ihre Nachfolgerin gewählt und Sie müssen das Krönchen weiterreichen. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf diese Wahl im Traubensaal?

Ich freue mich darauf, die neue Apfelkönigin kennen zu lernen und an meine Wahl zurückzudenken. Klar gibt blicke ich mit einem lachenden und einem tränenden Auge auf den Samstag, aber ich wusste ja von Anfang an, dass meine Zeit als Apfelkönigin auch wieder zu Ende geht.

Wahl am Samstagnachmittag im Livestream Die Wahl der neuen Thurgauer Apfelkönigin findet am Samstag, 2. Oktober, statt. Da auch dieses Jahr die Wega nicht stattfindet, an der traditionell die Wahl stattfindet, findet die Wahl mit geladenen Gästen im Traubensaal in Weinfelden statt. Diesmal können auch die Zuschauer über ihre Favoritin abstimmen. Diese erhält auf jeden Fall einen Platz unter den letzten drei Finalistinnen. Den Entscheid im Finale trifft dann eine Jury. Der Livestream beginnt um 13.30 Uhr.

Haben Sie an sich eine Entwicklung festgestellt über diese zwei Jahre?

Ja, deutlich. Ich bin viel sicherer in meinem Auftreten geworden, habe gelernt, spontan und offen zu sein und auf Situationen zu reagieren. Man begegnet ja so vielen Leuten, die mit einem sprechen wollen, seien das Besucher an Anlässen oder Journalisten. Ich bin sicher lockerer geworden in dieser Zeit.

Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht die Thurgauer Apfelkönigin?

Apfelkönigin Larissa Häberli. Bild: Benjamin Manser

Ich habe von vielen Leuten Briefe erhalten, die mir schreiben, es sei schön, habe der Thurgau eine Apfelkönigin, die den Kanton auch andernorts vertreten könne. Ich denke, die Apfelkönigin hat eine grosse Wirkung, wenn sie den Thurgau repräsentiert.

Wie viel Planungsaufwand hat das Amt für Sie bedeutet?

Das lief alles über Nadja Anderes von Thurgau Tourismus. Sie hat mich immer über das, was, wann, wo informiert. Ich musste also nicht viel organisieren, höchstens auf Thurgau Tourismus verweisen, wenn ich direkt angefragt wurde.

Sie arbeiten als Pferdepflegerin. Hat der Chef da auch mitgemacht, als es für Sie ein Verlängerungsjahr gab?

Ja, er hat mir den Freiraum gegeben. Ich hatte auch nicht so viele Termine – in den zwei Jahren waren es etwa so viele, wie sonst eigentlich in einem Jahr möglich sind.

Apfelkönigin Larissa Häberli ist Pferdepflegerin. Zu Hause auf dem elterlichen Hof hat sie auch Pensionspferde wie Curon.

Bild: Benjamin Manser

Für Ihre Auftritte haben Sie auch Gagen bekommen. Was haben Sie mit dem Geld gemacht?

Ich habe es gespart. Ich denke, wenn es denn wieder uneingeschränkt möglich ist, gönne ich mir sicher schöne Ferien mit dem Geld.

Wurden Sie auch in ihrem Berufs- und Privatleben oft als Apfelkönigin erkannt und angesprochen?

Nein. Nur ein einziges Mal wurde ich im privaten Rahmen darauf angesprochen, oder wenn ich jeweils aus meinem Auto ausgestiegen bin, das ja angeschrieben ist. Ich habe das sehr angenehm empfunden, nicht permanent eine öffentliche Person zu sein.

Was hat es Ihnen bedeutet, die Thurgauer Apfelkönigin zu sein?

Ich bin mega happy, durfte ich das machen. Mich hat es stolz gemacht und auch mein ganzes Umfeld. Meine Cousins und Cousinen haben ihren Kollegen immer gerne kommuniziert, dass ich die Apfelkönigin sei.