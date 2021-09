Biertank im Wega-.Dauerstress: Das Jack's hat den grössten

Wenn Wega Wär Die Wega: Dauerdruck für den grössten Feldi-Tank der Ostschweiz An der Wega fliessen im Jack's Café jeweils hektoliterweise Bier durch die Leitungen. Um den Ansturm zu bewältigen, arbeiten bis zu 30 Leute in der Lokalität. Geschäftsführer Andy Eugster hofft nun auf die Ausgabe 2022. Mario Testa Jetzt kommentieren 29.09.2021, 18.05 Uhr

«Jack's Café»-Geschäftsführer Andy Eugster präsentiert die vier 1000-Liter-Biertanks im Keller des Lokals. Bild: Mario Testa

Wega bedeutet für das Team des Jack's Café viel Aufwand. «Aber es ist immer laut, lustig und lukrativ», sagt Geschäftsführer Andy Eugster. Während der Wega – dem grossen Partywochenende, wo man Leute trifft, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat, wie es Eugster formuliert – kämen unzählige Gäste im Jack's vorbei, wo jeweils ein Partyzelt vor dem Lokal steht.

«Es gibt solche, die kommen einmal kurz, andere sind ganze Abende lang hier und für wieder andere ist ein Besuch bei uns der Abschluss eines Wega-Tags.»

Mit 25 bis 30 Barleuten, Springern, Sicherheitsleuten und DJs stemmt Eugster jeweils den Ansturm am Freitag- und Samstagabend. «Alles fängt mit dem Aufbau am Mittwoch an und endet mit dem Abbau am Dienstag. Während dieser Zeit bekomme ich nur sehr, sehr wenig Schlaf.»

Der grösste Biertank der Ostschweiz

An der Wega fliessen Unmengen Bier durch die Leitungen im Keller des Lokals. Dort wartet das Jack's mit einer Besonderheit auf. Nirgends in der ganzen Ostschweiz gibt es einen grösseren Biertank mit Feldschlösschen, als im Weinfelder Lokal. Das bestätigt Mediensprecherin Gabriela Gerber. Seitens der St. Galler Brauerei Schützengarten gibt jedoch gleich grosse Biertanks in Gastrobetrieben. «Aber die sind rar, an einer Hand abzuzählen», sagt Verkaufsdirektor Kurt Moor. «40 Hektoliter braucht ein Durchschnittliches Restaurant ja eher in einem Jahr.»

Eben diese 40 Hektoliter oder 4000 Liter Gerstensaft kann Eugster in den vier glänzenden Edelstahltanks bunkern. «Während einer Wega werden diese mehrmals aufgefüllt», sagt er. Wie viel Bier genau er absetzt, will der Geschäftsführer nicht verraten, aber nur schon einmal die vier vollen Tanks reichen für 10'000 Becher.

Vor und im Festzelt des Jack's Café tummeln sich vor allem an späten Wega-Abenden sehr viele Gäste. Bild: Mario Testa

Extra für die Wega, wenn nicht nur im Jack's Café, der Nachbar und dem Duffy's Pub das Bier fliesst, sondern auch an drei Stationen im Aussenbereich der zusammengehörenden Lokalitäten, sind Leitungen im Gebäude fix verbaut. Sie müssen nur noch von Ausserhalb des Gebäudes an die dortigen Zapfsäulen angeschlossen werden. «Die werden von den Feldschlösschen-Leuten dann jeweils vorgängig kontrolliert und gespült.»

Dieses Jahr gibt's kein Festzelt

Vergangenes Jahr, als die Wega abgesagt werden musste, hat Andy Eugster ein eigenes Fest in seinen Lokalen organisiert, die MEGA. «Da haben wir das Gelände abgesperrt und durften jeweils maximal 300 Gäste bewirten. Wir hatten diverse Livebands und DJs», sagt Eugster. «Der Samstag war kalt und nass, aber am Sonntag gab's gutes Wetter – gefeiert wurde allemal.»

Dieses Jahr gibt es keine MEGA beim Jack's. Auch wenn Eugster zur Einführung der Zertifikatspflicht wieder einen Zaun um die Lokalität aufstellen liess. «Wenn wir bei drei Lokalitäten Eingangskontrollen machen, rechnet sich das einfach nicht, deshalb wollten wir so nur einen Eingang schaffen», erklärt der Geschäftsführer. Mittlerweile ist der Zaun aber wieder weg, viele Gäste blieben fern wegen der Zertifikatspflicht. Nun dürfen sie zumindest wieder draussen auch ohne sitzen und konsumieren.

Auch wenn es derzeit harzig läuft, ganz zum vergessen war das Jahr 2021 für das Jack's-Team nicht. «Als wir im Frühling nach dem Lockdown wieder öffnen durften, wurden wir förmlich überrannt. Auch die Fussball-EM hat uns tolle Umsätze beschert», sagt Andy Eugster.

«Die Leute wollten wieder raus, sie waren zuvor lange zu Hause – und hatten entsprechend auch etwas Geld angespart.»

Mit Blick ins nächste Jahr, sagt Eugster: «Ich hoffe sehr auf die Wega 2022. Zudem feiern wir dann 35 Jahre Jack's und 10 Jahre Duffy's. Wenn wir dürfen, gibt's also viele Feste zu feiern.»