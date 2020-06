«Wenn alle Stricke reissen, gehe ich in die Kiste»: Wie zwei Arboner Fischer wegen der Coronaregeln in den Maschen der österreichischen Justiz hängen blieben Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz hat Peter Peschee Künzi und Kevin Bärlocher mit je 450 Euro gebüsst. Sie sollen auf ihrem Schiff Anfang April in der Bregenzerbucht gegen die Covid 19-Vorschriften verstossen haben. Künzi hält die Strafverfügung für einen schlechten Witz. Markus Schoch 19.06.2020, 04.30 Uhr

Kevin Bärlocher mit Feumer und Peter Peschee Künzi beim Fischen, so wie sie es im April bei der Kontrolle taten. Bild: Manuel Nage (18.6.2020)

Es könnten extrem teure Fische für Peter Peschee Künzi und seinen Kollegen Kevin Bärlocher werden. Im schlimmsten Fall zahlen die beiden je 450 Euro für die drei Felchen, die sie am 3. April in der Bregenzerbucht aus dem Bodensee gezogen haben. Nach Meinung der Bezirkshauptmannschaft Bregenz verstiessen die zwei Arboner Sportfischer damit gegen die Vorschriften, die dazu dienen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Konkret wirft ihnen die Behörde im Strafbefehl vom 19. April vor, verbotenerweise in einem kleinen Motorboot gemeinsam einen öffentlichen Ort aufgesucht zu haben, obwohl sie nicht im gleichen Haushalt wohnen. Sollten Künzi und Bärlocher nicht zahlen, müssen sie gegebenenfalls für einen Tag und 18 Stunden ins Gefängnis.

Sie sind sich keiner Schuld bewusst

Künzi findet die Vorwürfe beziehungsweise die Busse einfach nur lächerlich. «Es hat surreale Züge, was abläuft.» Sie hätten sich nichts zu Schulden kommen lassen. «Gar rein nichts.» Und darum reichten er und sein Fischerkollege postwendend Einsprache gegen die Verfügung ein. Künzi sagt:

Peter Peschee Künzi. Bild: PD (10.2.2019)

«Wir haben jederzeit sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten.»

Das vermeintliche Fehlverhalten von ihm und Bärlocher hätten sich Polizei und Strafverfolgungsbehörde durch Ignoranz und Fantasterei zusammengeschustert.

Zur Ignoranz gehöre, dass im Strafbefehl von einem kleinen Schiff die Rede sei. Tatsächlich sei sein Boot 6,6 Meter lang und 1,75 Meter breit, sagt Künzi, der für die Gruppierung Xsunder Menschen Verstand (XMV) im Arboner Stadtparlament sitzt. «Wir hatten deshalb immer genügend Abstand voneinander.» Auch bei der Kontrolle durch die österreichischen Beamten, was diese nicht abgestritten hätten.

Die Beamten selber hielten sich nicht an Vorschriften

Sie hätten aber behauptet - und da beginne die Fantasterei -, spätestens beim Ein- und Aussteigen würden wir uns zu nahe kommen, sagt Künzi. Abgesehen davon, dass sich dieses Problem im Hafen von Arbon stellen würde und damit nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich des Staates Österreich gehöre, entbehre die Behauptung jeder Grundlage. Künzi sagt:

«Distanz zu wahren, ist auch in solchen Situation leicht möglich und selbstverständlich nötig.»

Er und Bärlocher seien sich der Gefahr durch das Coronavirus jederzeit bewusst gewesen . «Deshalb hatten wir auch Desinfektionsmittel an Bord, mit dem wir beispielsweise jeweils nach Gebrauch den Griff des Feumers abgewischt haben, der dazu dient, die Fische aus dem Wasser zu nehmen.»

Sie hätten auf dem Boot genügend Platz, um sich nicht in die Quere zu kommen, sagt Peter Peschee Künzi. Bild: Manuel Nagel (18.6.2020)

Sie seien alles andere als fahrlässig gewesen, was sich von den drei Seepolizisten nicht sagen lasse. Diese hätten sich nicht an die Abstandsregeln gehalten. «Als ich sie darauf hinwies, bekam ich zur Antwort, sie seien zum Teamdienst eingeteilt. «Und dann darf man das», habe ihm einer der Beamten gesagt.

Viele andere waren auch auf dem See beim Fischen

Es stimme auch nicht, dass sie sich widerrechtlich im öffentlichen Raum bewegt hätten, sagt Künzi.

«Wir sind beide im Besitz einer gültigen Fischerlizenz für den gesamten Bodensee.»

Einschränkungen gebe es dabei nur in Ufernähe bei einer Wassertiefe von maximal 25 Metern. «Wir haben unsere Angeln aber dort ausgeworfen, wo der See 80 Meter tief ist.» Was daran illegal sein soll, verstehe er nicht, sagt Künzi. Sie seien am fraglichen Tag auch nicht die einzigen gewesen. Mit ihnen hätten sicher 40 bis 50 andere Fischerboote in der Bregenzerbucht gelegen.

Wenn nötig, werden sich Künzi und Bärlocher Hilfe bei einem Anwalt holen. «Es hat sich bereits einer anerboten, den Fall zu übernehmen», sagt Künzi. «Und wenn alle Stricke reissen sollten, gehe ich halt in die Kiste. Die sehen keinen einzigen Euro von mir.»