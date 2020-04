Weinfelder Sportfischer dürfen trotz Corona ihrem Hobby frönen Am Ufer der Thur lässt es sich leicht herunterfahren. Dabei geht es nicht primär um den Fang. Mario Testa 06.04.2020, 04.10 Uhr

Sportfischer Michael Guhl wirft an der Thur seine Angel aus. (Bild: Mario Testa)

Michi Guhl hat viel Geduld. Immer wieder wirft er seinen Köder aus, nur um ihn sogleich wieder einzuholen. «Ich fische mit einem Spinner. Das ist ein Metallplättchen am Haken, das beim Zug durchs Wasser rotiert und so einen kleinen Fisch imitiert», erklärt der Oppikoner. Raubfische sprechen auf diese Köder an. Forellen zum Beispiel, aber sie zeigen sich nicht an diesem Tag.

Dieses Metallplättchen nennen die Sportfischer Spinner. (Bild: Mario Testa)

Dafür schwimmen ein paar grosse Alet vorbei, einer nimmt die Verfolgung des Spinners auf. «Ich nenne das einen Nachläufer. Das ist der Moment, wo bei mir das Adrenalin kommt», sagt Guhl und kurbelt weiter. Der Alet beisst jedoch nicht zu, nach wenigen Metern dreht der ab und verschwindet.

In Zeiten von Corona geht jeder für sich angeln

Etwa jedes zweite Mal, wenn Guhl fischen geht, zieht er ohne Fang wieder von Dannen. «Der Weg ist das Ziel. Mir geht es darum, hier draussen in der Natur zu sein, herunterzufahren. Wenn ich was fange, gut. Wenn nicht, auch gut», sagt der Elektriker. Sein Hobby betreibt er seit 15 Jahren. «Ich hatte schon immer Freude an Gewässern und bin so zum Fischen gekommen», erzählt Guhl.

«Angefangen habe ich als Zehnjähriger am Märwiler Weiher.»

Guhl fischt an einem seiner Lieblingsplätze an der Thur, zwischen Eisenbahnbrücke und Ganggelisteg. «In normalen Zeiten sind wir manchmal auch als Gruppe hier zum Fischen und Grillieren», sagt Guhl. «Aber jetzt geht das nicht, deshalb geht jeder für sich an den Fluss und wirft die Angel aus. Ich denke, falls eine Ausgangssperre verhängt würde, dürften wir nicht mehr fischen. Ich glaube nicht, dass dieses Hobby als Nahrungsmittel-Beschaffung gilt.»

Der Alet wird zum Chnusperli

Derzeit gingen viele seiner Kollegen aus dem Fischerverein Weinfelden häufiger ihrem Hobby nach. «Es ist Entspannung pur und lässt dich die Sorgen vergessen», sagt Michael Guhl. Neue Mitglieder für den 32-köpfigen Verein zu gewinnen, sei derzeit schwierig. «Wir mussten auch einen Fischerkurs absagen, für den sich 10 Leute angemeldet hatten.» Es bestünde jedoch auch für Nichtmitglieder die Möglichkeit, fischen zu gehen.

Ein Alet, heute der meist gefangene Fisch an der Thur. (Bild: Mario Testa)

Wenn Guhl mit einem Fang nach Hause kommt, bereitet er die Fische auf drei Arten zu. «Forellen oder Aeschen brate ich als Ganzes, Alets mit den vielen Gräten verarbeite ich eher zu Tätschli oder Knusperli.» Früher sei die Aesche der meist gefangene Fisch an der Thur gewesen, unterdessen ist es der Alet.