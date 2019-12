Weinfelder Firma unterstützt den Schönenberger Boccia-Club Das Gartenhäuschen des Boccia-Clubs Schönenberg ist nach dem Brand vom November 2018 wieder aufgebaut. Christof Lampart 04.12.2019, 04.10 Uhr

Die Lehrlinge der Firma Wiesli Holzbau haben sich mit Freude für den Bau des Gartenhauses eingesetzt. Bild: Andrea Stalder

Vor rund einem Jahr stand der Boccia-Club Schönenberg ebenso unvermittelt wie unverschuldet vor dem Aus. Denn am 24. November 2018 setzte im Gartenhäuschen des Boccia-Clubs der technische Defekt eines Kühlschranks zuerst diesen, dann das Gartenhäuschen und schliesslich auch das in unmittelbarer Nachbarschaft stehende Clubgebäude in Vollbrand.