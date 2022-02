Weinfelden: Biosfair nach Umbau mit Belastungen und Lichtblick

Weinfelden Zwischen extremer Belastung und Lichtblick: Der Biosfair erstrahlt im neuen Glanz, aber die Bauarbeiten stören den Alltag noch immer Der Bio- und Fairtrade-Laden Biosfair in Weinfelden hat ein neues Interieur. Baustellenlärm, Corona und ein Personalwechsel machen die Situation aber schwierig. Es ist eine herausfordernde Zeit, die doch einige Lichtblicke birgt. Sabrina Bächi 02.02.2022, 04.20 Uhr

Der Biosfair mit dem neuen Innenausbau. Bild: PD

Der Fairtrade- und Bio-Laden Biosfair an der Bahnhofstrasse in Weinfelden lockt im neuen Gewand. Doch von abgeschlossenen Bauarbeiten kann keine Rede sein. Es fehlt noch rund ein Drittel der Ladenfläche. Zudem gibt es noch kein Büro und nur einen provisorischen Abgang in die Kellerräume. Immerhin: Der Lebensmittelteil ist neu gestaltet und umgebaut. Doch die Situation des Biosfair ist geprägt von Extremen. Von Unterschieden, die belastend, aber auch erfreulich sind.

Der augenscheinlichste Vorteil, den der Laden vorweisen kann, ist das neue Interieur. «Die Gestelle waren teils schon sehr alt und durch die ständigen Erweiterungen war der Laden eher ein Flickenteppich als eine Einheit», sagt Werner Dullnig, Aktuar im Vorstand des Biosfair. Durch das neue Ladenkonzept erscheint er nun moderner und eben auch einheitlicher. Doch seit Jahren prägen Bauarbeiten rund um das Gebäude das Arbeiten und Einkaufen im Biosfair.

Denn vor ein paar Jahren kam es zu einem Besitzerwechsel des Hauses. Der neue Besitzer wollte die Wohnungen über dem Laden modernisieren. Die erste Bauphase belastete das Einkaufserlebnis und auch das Personal sehr. Nun wird in einer zweiten Bauphase im hinteren Teil des Komplexes ein neues Wohnhaus gebaut. Immer noch stört etwa der Baulärm.

In vier Tagen den Laden neu eingeräumt

Hinter dem Gebäude wird immer noch gebaut. Bild: PD

Hinzu kamen die eigenen Umbauten und der riesige Kraftakt, im Oktober innerhalb von vier Tagen den gesamten Laden aus- und wieder einzuräumen. Trotz der Umstände, der jetzige Standort sei besser als Alternativen im Stadtzentrum. «Wir haben vor ein paar Jahren ein anderes Lokal gesucht, aber nichts passendes gefunden», erzählt Dullnig.

Die belastende Zeit der Bauarbeiten sowie die pandemiebedingten Massnahmen hätten dazu geführt, dass ein Personalwechsel stattgefunden habe. «Es war eine schwierige Zeit und es macht auch wehmütig, wenn langjährige Mitarbeitende das Team verlassen», sagt Dullnig. Doch das jetzige Team sei sehr motiviert und auch erfahren. Zudem hat Corona dazu geführt, dass die Leute nicht nach Deutschland einkaufen gingen, sondern eben an der Bahnhofstrasse im Biosfair.

Werner Dullnig Bild: PD

«Allgemein hatten wir vor allem 2020 einen enormen Umsatzzuwachs. So etwas habe ich in den vergangenen 20 Jahren noch nie erlebt.»

Man glaube, dass der Nachhaltigkeitsgedanke für die Kunden vermehrt wichtig sei. «Im Moment befinden wir zwar wieder in einer Delle, aber wir sind zuversichtlich, dass es finanziell wieder bergauf geht», sagt der Aktuar.

Einzigartige Vielfalt und über 10'000 Produkte

Denn der Biosfair hat über 10’000 Produkte zu bieten. Die Vielfalt sei einzigartig und der Laden weit über Weinfelden und den Kanton Thurgau aus bekannt. «Wir haben von bio und veganen Lebensmitteln, über fairtrade Kleider und Produkte, Naturkosmetik und umweltfreundlichen Waschmitteln, bis Gartenartikel und Tierfutter alles im Angebot», sagt er.

So sieht eines der neuen Schaufenster des Biosfair aus. Bild: PD

Der Biosfair hat in seiner über 30-jährigen Geschichte schon einigen Wandel durch- und mitgemacht. Derzeit sind extreme Herausforderungen und Lichtblicke aber so nah beieinander wie selten, sagt Dullnig. «Für mich ist aber klar, dass jeder Umbruch auch eine Chance bedeutet», sagt er. Zudem stimmen ihn die wohlwollenden Rückmeldungen von Kunden zur Neugestaltung des Ladens positiv. Man hoffe nun, dass bis Ende Jahr die Bautätigkeiten hinter dem Haus abgeschlossen sind und auch die Gartenabteilung wieder in voller Grösse zustande kommt.