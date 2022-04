Pulcinella Weinfelden: Mit Kunst und Kulinarik gegen die Flaute

Weinfelden Zu wenig Gäste: Das «Pulcinella» will mit Kunst und Kulinarik durchstarten Aufgrund mehrerer unglücklicher Umstände läuft es im Ristorante Pulcinella an der Wilerstrasse in Weinfelden noch nicht wie gewünscht. Nun will der Pächter mit einem neuen Konzept Gäste anlocken. Sabrina Bächi 08.04.2022, 15.40 Uhr

«Pulcinella»-Pächter Herbert Puschta, Koch Antonio Robertiello sowie Künstler Aurelio Wettstein im Gastraum des Restaurants. Rechts an der Wand die Kunst von Wettstein. Bild: Mario Testa

Es war nicht gerade ein Fehlstart, aber doch ein sehr schwieriger. Herbert Puschta, Pächter des Ristorante Pulcinella in Weinfelden, und sein Geschäftspartner René Eckenfels wollen die Köpfe nicht hängen lassen. Dennoch, bereits zum Eröffnungstag und in den Tagen und Wochen darauf blieb die Gästezahl im «Pulcinella» unter den Erwartungen. Der Grund: Corona.

«Nur wenige Tage nach der Eröffnung kam die Zertifikatspflicht und das war sehr schwierig», sagt Herbert Puschta. Auch Firmenanlässe wurden abgesagt, da von zehn angemeldeten Gästen dann plötzlich nur noch drei übrig waren, ergänzt Eckenfels. «Und dann wurde unser Koch auch noch krank», erzählt Puschta. Einen Ersatzkoch zu finden, war schwierig. Am Ende musste das «Pulcinella» mangels Chef de Cuisine eine Woche schliessen.

Mit Gutscheinen versuchten sie, ihr Angebot in Weinfelden bekannter zu machen. Einige der Bons seien eingelöst worden, sagen die beiden. Zudem kämen die Leute teils auch von ausserhalb. Manche seien ehemalige Gäste von Enzo Peluso, manche seien Neukunden. Eine schriftliche Gästebewertung zeige, dass die Kunden sehr zufrieden seien, und trotzdem blieb die grosse Gästeschar bisher aus.

Ein Hilferuf an den Künstler

Herbert Puschta, Pächter des «Pulcinella» in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Nun will es Herbert Puschta auf eine andere Weise noch versuchen. Denn eines ist klar:

«Wenn sich in den nächsten drei Monaten nicht etwas ändert, muss ich überlegen, wie es weitergehen soll.»

Mit diesem Hilferuf gelangte Puschta an einen Bekannten. Er und Künstler Aurelio Wettstein haben sich vor Jahren kennen gelernt. Am Telefon erklärt Puschta dem Kunstschaffenden seine Idee, und weshalb sie notwendig ist. Das Konzept heisst Kunst und Kulinarik. «Es ist, wie es der Name sagt, die Verbindung von Kunst und gutem Essen in einem Raum», erklärt Aurelio Wettstein, dessen Zweitmuttersprache Italienisch ist.

Eine Idee, für die er sofort zu haben ist. Er hat nun verschiedenste Bilder zu den unterschiedlichsten Themen im Restaurant und dem Saal aufgehängt. «Es widerspiegelt mein Schaffen auch in den verschiedenen Maltechniken», sagt Wettstein.

Das Restaurant-Team will durchstarten

Der Gastraum mit den Bildern an der Wand. Bild: Mario Testa

Da nun der Koch wieder in der Küche steht und die Bilder aufgehängt sind, will das Team vom Ristorante Pulcinella & Steakhuus durchstarten. «Ich könnte mir vorstellen, dass die Idee von Kunst und Kulinarik, die es so in Weinfelden offenbar nicht gibt, ein Antreiber für neue und mehr Gäste sein kann», sagt Wettstein hoffnungsvoll. «Wir haben grosse Freude an der Arbeit im Restaurant», sagt Puschta. «Und auch schöne Erfahrungen und Begegnungen mit den Gästen», ergänzt René Eckenfels.

Es seien einfach noch zu wenige, als dass es sich wirklich rentiert. «Dabei haben wir ein tolles Angebot, vor allem auch bei den Weinen», sagt Eckenfels. Seit Ende März steht nun auch die Vinoteca und soll für zusätzlichen Schwung sorgen. «Und wir haben auch Spezialitäten wie etwa Fasan, so etwas Feines habe ich noch nie gegessen», schwärmt Puschta. Der Sommer stehe nun vor der Türe, «die Schalter sind auf on», sagt er. Nun hofft man, mit dem Angebot die Gäste anlocken zu können.