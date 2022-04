Saisonauftakt: Der Wylfelder Fritig startet mit grossem Angebot

Weinfelden Wyfelder Fritig: Kafi Luz und Glühwein zum Saisonstart Am ersten Wyfelder Fritig im Jahr 2022 herrschte erstmals auch auf dem Pestalozzi-Platz Betrieb. Derweilen halten sich die Besucherinnen und Besucher vor allem unter den schützenden Dächern auf am garstigen Freitagabend. Mario Testa 03.04.2022, 17.20 Uhr

Unter dem Wettersegel auf dem Marktplatz finden sich viele Gäste am Wyfelder Fritig ein. Bild: Mario Testa

Sie versammeln sich «im Schärme», die Besucherinnen und Besucher am Wyfelder Fritig. Sei es an den Essensständen unter dem Wettersegel auf dem Marktplatz, beim Politisieren unter dem Dach der Solarbar oder beim Umtrunk an der Festwirtschaft der Gewerbler auf dem Pestalozzi-Platz, wo die Quöllfrisch-Buebe für Stimmung sorgen und die Thurgauer Schwinger Autogramme verteilen. Die meisten findigen Mitwirkenden am Zentrumsanlass haben ihr Getränkeangebot um Kafi-Luz, Punsch und Glühwein ergänzt, um die Kälte zu vertreiben und die Stimmung bei den Besuchern zu heben.

Das Feuer vor der Solarbar der Weinfelder Ortspartei «Die Mitte» spendet Wärme. Bild: Mario Testa Auf dem Gelände des Schulhauses Pestalozzi präsentieren sich die Gewerbler unter dem Motto «zämä bewege». Bild: Mario Testa Der Chor der Sekundarschule singt im Pavillon auf dem Schulhausplatz. Viel Publikum unter den Regenschirmen verfolgt den Auftritt. Bild: Mario Testa Immer beliebt bei den Kindern: Die gelben Ballone des TCS Sektion Thurgau. Bild: Mario Testa Politisieren mit dem Glühwein in der Hand: «Die Mitte»-Vorstand Beat Curau, Stadträtin Veronica Bieler-Hotz und Nationalrat Manuel Strupler. Mario Testa Der Schwingclub am Ottenberg präsentiert sich mit einer Autogrammstunde ihrer« Bösen» auf dem Pestalozzi-Platz. Bild: Mario Testa Beim SC Weinfelden auf dem Pestalozzi-Pausenplatz können die Kinder ihre Schusstechnik zeigen. Bild: Mario Testa Büchsen-Schiessen und Holzfeuer bietet die Pfadi Weinfelden. Bild: Mario Testa Glühwein für die Grossen, Waffeln für die Kleinen gibt's auf dem Marktplatz. Bild: Mario Testa Crêpes gibt es vor dem Büro Nuun an der Frauenfelderstrasse. Bild: Mario Testa Am Koffermarkt in der Galerie am Marktplatz ist's trocken - indes fehlen etwas die Käuferinnen und Käufer. Bild: Mario Testa Büchsenschiessen gibt's auch in der Bernerhaus-Passage. Die Mädchen sind warm eingepackt und treffen gut. Bild: Mario Testa Im «Kaffee famos» strickt ein Dutzend Frauen unter der Anleitung von «Wollring»-Chefin Regula Schmid warme Decken für die Ukraine. Bild: Mario Testa Die Quöllfrisch-Buebe spielen auf für die Gäste an der Gwerbler-Festwirtschaft. Im Eingang des Schulhauses sind sie im Trockenen. Bild: Mario Testa

Erstmals wird diesen auch rund ums Schulhaus Pestalozzi Programm geboten. Die Pfadi heizt ein Feuer ein, der Chor der Sekundarschule singt im Pavillon vor einigen Zuhörenden; beim Stand des SC Weinfelden (SCW) zeigen Kinder ihre Treffsicherheit mit Stock und Puck. «Ich finde es gut, dass wir diese Plattform erhalten», sagt SCW-Vizepräsident Martin Eggmann.

Martin Eggmann, Vizepräsident SC Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Ich hoffe, dass künftig noch mehr Vereine kommen und den Platz beleben.»

Der SCW habe sich jeweils mit Spielern bei den Detaillisten gezeigt, den Sponsoren des Clubs, und ein Torwandschiessen veranstaltet, der Pestalozzi-Platz biete nun aber noch mehr Möglichkeiten.

Stricken an der Wärme

Regula Schmid berät die Strickerinnen im Kaffee famos. Bild: Mario Testa

Das «Kaffee famos» ist an diesem Abend ein Frauentreff, die einen unterhalten sich einfach, andere sitzen an den Tischen und stricken warme Decken für die Ukraine. «Es gibt mindestens so viele Decken, wie Frauen hier sind», sagt Organisatorin Regula Schmid vom «Wollring». Sie habe im Geschäft zu wenig Platz und deshalb die Zusammenarbeit mit «famos» gesucht und gefunden.

Im Traubensaal präsentiert sich der Leo Club Thurgau mit Bar und Spaghettiplausch. Bild: Mario Testa

Im Saal des Gasthauses zum Trauben präsentiert sich der frisch gegründete junge Serviceclub Leo Thurgau mit einer Bar und dem Spaghettiplausch. «Die neuen Traubenwirte sind ja auch aus unserer Generation, so passt das gut», sagt Präsident Jannis Regenscheit. «Die Initiative von David Keller finde ich mega, dass man in einer Stadt wie Weinfelden den Kern beleben will. Das gibt auch neuen Detaillisten, Gastronomen oder Organisationen die Gelegenheit, sich zu präsentieren.»