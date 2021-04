Weinfelden «Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so gut ausfällt»: Rechnung 2020 fällt zwei Millionen besser aus als budgetiert Die Rechnung 2020 der Stadt Weinfelden präsentiert sich mit einem Gewinn von knapp 1,5 Millionen Franken. Budgetiert war ein Minus von 600'000 Franken. Stadtpräsident Max Vögeli und Finanzverwalter Erwin Wagner erklären, wie es zu dem positiven Rechnungsabschluss gekommen ist. Sabrina Bächi 20.04.2021, 17.20 Uhr

Für Stadtpräsident Max Vögeli ist die Präsentation der Rechnung schon Routine. Denn bereits zum 20. Mal stellt er die Zahlen der Stadt vor – natürlich mit Finanzverwalter Erwin Wagner an seiner Seite. Bereits 20 Mal konnte er an den Medienkonferenzen einen Gewinn vorweisen. So auch dieses Jahr. «Trotz Corona ist die Rechnung deutlich besser ausgefallen als erwartet», sagt Vögeli.