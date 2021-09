Weinfelder Winzer mit Erfahrungsaustausch im schwierigen Jahr

Weinfelden «Wir freuen uns über das, was da ist!» – Weinfelder Winzer sind trotz sehr schwierigem Jahr optimistisch Anlässlich des Rebumgangs haben rund 20 Weinbauern vom Ottenberg ihre Erfahrungen ausgetauscht. Trotz kleineren Mengen und viel Zusatzarbeit rechnen sie mit einem qualitativ guten Wein. Mario Testa 08.09.2021, 17.10 Uhr

Die Weinfelder Winzer bei der Begehung der Reben am Ottenberg. Bild: Mario Testa

Sie diskutieren über die eingesetzte Menge Pflanzenschutzmittel, das richtige Mass der Entlaubung und ihre Erlebnisse mit den Traktoren im steilen, nass-glitschigen Gelände. Trotz eines bislang sehr schwierigen Jahres mit viel zu viel Feuchtigkeit und damit einhergehenden Pilzkrankheiten in den Reben ist die Stimmung unter den Weinfelder Winzern gut. Eingeladen von Stadtrat Valentin Hasler folgten rund 20 von ihnen der Einladung zum gestrigen Rebumgang, der erstmals in dieser erweiterten Form durchgeführt wurde.

Michael Burkhart, Winzer aus Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Unter den Weinbauern herrscht Konsens: «Wir reden nicht von einem miserablen Jahr, sondern von einem herausfordernden», sagt stellvertretend Michael Burkhart, Präsident des Weinbauvereins am Ottenberg. «Und mit der jetzigen Sonne ist die Hoffnung gross, dass es doch noch gut kommt.» Und Winzer Benno Forster ergänzt:

«Wir sollten uns freuen über das, was da ist, anstatt uns über die Ausfälle zu beklagen.»

Und da – also gesunde Trauben an den Reben – ist tatsächlich noch eine ansehnliche Menge, «auch wenn wir dieses Jahr sicher mit kleinerem Ertrag rechnen, die Qualität aber durchaus sehr gut sein kann». Was sich beim Gang durch die Reben zeigt: Es gibt enorme Unterschiede zwischen den Sorten, den Lagen am Ottenberg – ja teilweise nur schon innerhalb der einzelnen Rebhänge. «Heute sind wir deshalb auch gemeinsam unterwegs, um voneinander zu lernen», sagt Michael Burkhart.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auf das Spritzen zu verzichten, ging in diesem Frühling und Sommer nicht, bei keinem der Winzer am Ottenberg. Sogar Michael Broger, der biodynamisch produziert – wenn auch nicht zertifiziert –, kam wegen der grossen Feuchtigkeit nicht um den Einsatz von Fungiziden herum. «Mit den biologischen Mitteln sind wir an unsere Grenzen gestossen. Ich musste mich entscheiden: durchbeissen oder kapitulieren.» Er habe sich für die Kapitulation vor den Bioprinzipien entschieden und Pflanzenschutzmittel eingesetzt, wenn auch in kleinen Mengen und nicht in allen Reben.

Biologische Mittel reichen nicht mehr

Winzer Michael Broger erzählt von seinen Erfahrungen in diesem Sommer. Bild: Mario Testa

Johannes Meier, der auf seinem Schlossgut Bachtobel ganz nach den Bio-Richtlinien arbeitet, konnte auf diese Mittel nicht zurückgreifen. Und doch wird auch er in diesem Herbst Wein keltern können. «Typisch für dieses Jahr ist das extrem heterogene Bild innerhalb der Reben. Auf den fetten Böden haben wir einen starken Befall, bei den kargen Böden weniger», sagt er. Die Weinmenge werde so sicher leicht reduziert.

«Dieses Jahr bedeutet mehr Stress und intensive Arbeit. Aber die Qualität der Trauben ist gar nicht so schlecht.»

Michael Broger spricht gar von einer homöopathischen Ernte. «Aber lieber wenig als gar kein Wein. Jeder gesunde ‹Trüübel› ist ein Geschenk.» Weiterhin setze er auch seine biologischen Mittel wie Brennessel-, Schatelhalm- oder Weidenrinde-Sude ein zur Behandlung der Reben. «Das ist wie beim Mensch, auch den Reben hilft ein gesundes Immunsystem.»

Wetterseite pfui, im Osten hui

Auch Martin Wolfer kam nicht schadlos durch den nassen Sommer mit seinen Reben. «Auf dem Bründlerberg hatten wir kaum Hagel und nun auch schöne Trauben und kaum Mehltau. Aber hier im Weidli mit mehreren Hagelschlägen hat es viel Mehltau in den Pflanzen», sagt er. Vor allem die Wetterseite sei betroffen, also der Westen.

Martin Wolfer berichtet vom Zustand seiner Reben. Bild: Mario Testa

«Wenn man an der Ostseite arbeitet, hat man Freude. Geht man dann auf die Westseite, ist man wieder down.»

Für alle Winzer war es schwierig, die Motivation hochzuhalten im nassen Sommer. Auch weil sie oft gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, statt mit dem Traktor raus in die glitschigen Hänge zu fahren. Immerhin konstatiert Michael Burkart zum Schluss des Rebumgangs: «Wir in Weinfelden sind uns Hanglagen und entsprechende Herausforderungen gewöhnt. Für andere Gebiete in der Schweiz waren die Herausforderungen in diesem Jahr teils Neuland.»

Stadtrat Valentin Hasler lobt die Offenheit der Winzer, die sie anlässlich des Rebumgangs untereinander gezeigt haben. «Das zeichnet den Ottenberg aus. Der Rebumgang als Plattform für den Austausch ist wirklich gelungen», sagt er und schliesst mit den Worten: «Ich denke, dieses Jahr konnte wirklich alles stimmen in den Reben und doch ist nicht alles gelungen. Daraus kann man aber sicher auch lernen.»