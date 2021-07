Weinfelden Wettbewerb für Weinfelden: Der Foto-Club sucht versteckte Schönheiten Nach zwei Jahren Zwangspause findet dieses Jahr wieder ein Foto-Event in Weinfelden statt. Im Zentrum des «PhotoDay 21» am 6. November stehen eine Ausstellung und ein Wettbewerb. Mario Testa 30.07.2021, 04.20 Uhr

Vorstandsmitglied Marcel Kühni und Präsident Andreas Spielmann veranstalten mit dem Foto-Club Weinfelden den «PhotoDay 21» im Thurgauerhof. Bild: Mario Testa

Der Fotoflohmarkt ist Geschichte und auch die Kamerahersteller kommen wohl nicht mehr so schnell nach Weinfelden an eine Messe. «Das Interesse am Fotoflohmarkt ging immer mehr zurück und viele Aussteller wollten nicht mehr kommen. Eine Fotomesse, wie wir sie viele Jahre lang veranstaltet haben, ist einfach nicht mehr zeitgemäss», sagt der Weinfelder Foto-Club-Präsident Andreas Spielmann.